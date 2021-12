Slovensko čaká poriadna snehová nádielka. V niektorých častiach môže napadnúť až 30 cm

Slovensko má zasiahnuť výrazná vlna sneženia. Podľa informácií portálu imeteo.sk, má ísť o najvýdatnejšiu snehovú nádielku tejto zimy.

Ak sa predpovede meteorológov naplnia, na západnom Slovensku môže napadnúť až 20 cm nového snehu. „Výdatné sneženie na naše územie prinesie tlaková níž. Zatiaľ čo západné Slovensko bude zasypávať snehová nádielka, tak na východe územia sa očakávajú aj zrážky kvapalné a snehová kalamita sa tu neočakáva,“ píše imeteo.

Snežiť začne túto noc

Zrážky prinesie výdatná tlaková níž. Prvé sneženie sa na Slovensku očakáva už v noci zo stredy na štvrtok. Do zasneženého rána by sa mali prebúdzať obyvatelia západného Slovenska, neskôr počas dopoludnia začne snežiť aj na strednom Slovensko. Ojedinele môže ísť aj o mrznúce zrážky.

Podľa portálu imeteo.sk má sneženie gradovať vo štvrtok (9.12.) najmä v popoludňajších a večerných hodinách. V západnej polovici našej krajiny má výdatne snežiť, napadnúť môže 2 až 2,5 cm za hodinu.

V piatok ráno budú viaceré časti západného a stredného Slovenska pod vrstvou snehu. Napadne od 5 do 15 cm snehu. „Aktuálne to vyzerá, že najviac snehu obdrží východ Podunajskej nížiny, oblasť Považia, Ponitria a stredného Pohronia, kde by mohlo napadnúť až do 25 cm snehu. V okolí Tribeču, Štiavnických vrchov a Vtáčnika by mohlo napadnúť až 30 cm snehu,“ zakončili.