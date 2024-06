Slovenskí zamestnanci budú mať opäť vyššie výplaty, mnohí o tom ani netušia. Príjemnú zmenu pocítia od tohto termínu

Ešte vo februári sme vás informovali o pozitívnej zmene na výplatných páskach mnohých Slovákov. Vyššiu čistú mzdu dostali aj tí, ktorým sa nijakým spôsobom nezvyšoval hrubý zárobok a dôvodom bolo zvýšenie tzv. nezdaniteľného minima. Ako teraz informuje portál Finsider, jeho hodnota sa bude meniť opäť a poteší tak nejedného pracujúceho Slováka.

Ako z najnovších informácií vyplýva, uvedená zmena vstúpi do praxe od januára budúceho roka a opäť bude platiť to, že viac peňazí si na výplatnej páske nájdu aj tí, ktorým sa nezvyšovala hrubá mzda.

„Nezdaniteľná časť základu dane predstavuje sumu, z ktorej sa štátu neplatí žiadna daň. Každý rok rastie podľa životného minima, na ktoré je naviazaná,“ vysvetľuje portál Finsider. Spomínaná suma životného minima stúpne od budúceho roku zo súčasných 268,88 eura na 273,99 eura mesačne. V konečnom dôsledku sa tak zmení aj nezdaniteľné minimum, konkrétne porastie zo sumy 5 646,48 eura na 5 753,79 eura ročne.

Rast nezdaniteľného minima má potom vplyv na čistú mzdu, ktorá sa zvyšuje spolu s ním. Ako sme sa ale dozvedeli, budúcoročná zmena nebude taká zásadná, ako bola tá predošlá. Životné minimum pôjde hore o 1,9 percenta, vlani napríklad vzrástlo až o 14 percent.

„Kým v tomto roku dostáva bezdetný zamestnanec so mzdou 1 200 eur v čistom vyše 931 eur, od januára zarobí o necelé dve eurá viac. Nezdaniteľné minimum zníži jeho daňový základ a štátu tak zaplatí nižšie dane,“ priblížil ďalej portál Finsider. Je preto pravdepodobné, že väčšina zamestnancov tento nárast nijak špeciálne nepocíti.

Meniť sa bude aj minimálna mzda

Okrem nezdaniteľného minima čakajú zmeny aj minimálnu mzdu, o čom sme vás informovali ešte v marci tohto roka. Od roku 2026 by mala byť minimálna mzda na Slovensku stanovená na úrovni najmenej 60 % priemernej mzdy v hospodárstve spred dvoch rokov. V súčasnosti je to 57 %. Opätovne by sa tiež malo zaviesť povinné rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na firmy v jednotlivých odvetviach.

Úprava rokovaní medzi zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov má zostať rovnaká ako doteraz. Sociálni partneri tak budú môcť uzavrieť vzájomnú dohodu o minimálnej mzde na ďalší rok do konca júla a následne ju len oznámiť ministerstvu práce. Ak sa nedohodnú, existuje ešte priestor na rokovanie na úrovni tripartity, teda aj so zástupcami štátu, kde je lehota do konca augusta.

„No a pokiaľ ani do konca augusta nedôjde k dohode, tak nastúpi automat a po novom to bude teda tak, že minimálna mzda sa stanoví ako 60 % priemernej mzdy spred dvoch rokov,“ priblížil Tomáš. Ak sa podarí príslušnú legislatívu schváliť tento rok, podľa nových pravidiel sa bude postupovať v tom budúcom a nová úroveň minimálnej mzdy by tak mala byť stanovená prvýkrát v roku 2026.