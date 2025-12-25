Slovenská kultúra smúti: Na Štedrý deň zomrela významná hlasová pedagogička, tento rok ju vyznamenal Pellegrini

Ilustračná foto: Pixabay

Nina Malovcová
TASR
Prezident Pellegrini jej udelil štátne vyznamenanie.

Vo veku 88 rokov zomrela 24. decembra hlasová pedagogička a významná osobnosť slovenskej vokálnej pedagogiky Vlasta Hudecová, ktorá celý svoj život zasvätila výučbe a výchove generácií operných spevákov.

Informuje o tom Štátna opera na sociálnej sieti. Hudecovú tento rok vyznamenal prezident SR Peter Pellegrini za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti kultúry.

Vyjadrenie Štátnej opery

„Profesorka Hudecová bola viac než len pedagóg. Bola ľudsky vnímavá, empatická a láskavá a pre mnohých svojich žiakov sa stala druhým domovom, neraz aj druhou mamou. Jej odchod znamená hlbokú stratu pre celý svet klasickej hudby aj vokálnej pedagogiky,“ konštatuje Štátna opera vyzdvihujúc jej pracovitosť, disciplínu, neúnavné hľadanie pravdy v hlase, cit pre detail a schopnosť vidieť v každom študentovi potenciál hodný rozvíjania.

Život a pedagogická dráha

Vlasta Hudecová sa narodila 19. marca 1937 v Moravskom Lieskovom. Hudbe sa venovala odmalička a v roku 1953 začala študovať spev na konzervatóriu v Bratislave. V štúdiu spevu pokračovala na VŠMU a následne sa rozhodla pre pedagogickú dráhu. Pôsobila na Pedagogickom inštitúte v Nitre, na VŠMU v Bratislave aj na Akadémii umení v Banskej Bystrici, svoje pedagogické pôsobenie zakončila na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave.

Spolupracovala aj so Slovenským hudobným fondom. Vychovala desiatky operných a koncertných spevákov známych i z európskych scén. V roku 1998 ju prezident Slovenskej republiky vymenoval za profesorku pre odbor hudobné umenie – spev. V roku 2025 jej prezident udelil štátne vyznamenanie – Rad Ľudovíta Štúra III. triedy, občiansky.

