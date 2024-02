Slovenská inšpekcia varuje pred ďalšou nebezpečnou hračkou: Ak ju máte doma, choďte ju okamžite vrátiť

Rodičia často v dobrej viere kúpia deťom hračky, no potom sa niekde dočítajú, že môžu byť škodlivé, dokonca až životu nebezpečné. Naposledy sme vás informovali o prípade 3 výrobkov z predajne TEDi. Teraz Slovenská obchodná inšpekcia informuje o ďalšej hračke, ktorú máte doma možno aj vy, pretože je, hlavne pri malých deťoch, mimoriadne populárna.

Ako informuje Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) na svojom webe, na trhu v Slovenskej republike bol v ponuke výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o detské puzzle podložky – dopravné prostriedky, Art. č. 01481299.

Prečo je podložka nebezpečná?

Výrobok pochádza z Dánska a skladá sa z 9 ks rôznofarebných veľkých penových dielov, ktoré zobrazujú rôzne dopravné prostriedky. Výrobok sa predáva zabalený v priesvitnej fólii s papierovým štítkom, ktorý obsahuje údaje o výrobku. Na papierovom štítku sú uvedené nasledujúce údaje: artiklové číslo 01481299, EAN kód: 5711512006460 a označenie CE. Pri týchto penových puzzle hrozí riziko udusenia.

Ako ďalej informuje Slovenská obchodná inšpekcia, hračky a odnímateľné súčasti hračiek pre deti do 3 rokov nesmú v akejkoľvek polohe úplne zapadnúť do valca na malé časti. Predmetná hračka je zložená z 9 ks veľkých penových dielov. V každom veľkom penovom diele je obrázok dopravného prostriedku, ktorý sa skladá z rôznofarebných dielov. Vo veľkých dieloch s motívom lietadla s vrtuľou a športového lietadla sú časti, ktoré úplne zapadnú do valca na malé časti (okno lietadla s vrtuľou, zadná časť vodorovnej chvostovej plochy a predná časť zo športového lietadla). Keďže hračka má charakter jednoduchej skladačky určenej pre deti do 3 rokov, malé časti predstavujú pre deti riziko zadusenia.

Ak ste si daný výrobok zakúpili, máte právo na vrátenie peňazí, prípadne výrobok môžete vymeniť za bezpečný výrobok rovnakého typu a aspoň rovnakej hodnoty a kvality. Všetky predajne, ktoré výrobok predávali, musia o týchto skutočnostiach informovať spotrebiteľov. Ak máte výrobok doma, mali by ste ho okamžite prestať používať.