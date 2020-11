C:rcle je mladá slovenská DJ-ka, ktorá sa snaží preraziť na našej Drum and Bass scéne. Ako sa jej to darí, aké boli jej najväčšie úspechy, ale i neúspechy a ako je to vlastne s drogami na DnB párty? Na to všetko sme sa jej v rozhovore spýtali.

Mladá DJ-ka na slovenskej Drum and Bass scéne, to asi nie je úplne bežné. Ako si sa dostala k tomuto hudobnému žánru a aj k samotnému DJ-ingu?

Prvý DnB track som počula už asi ako 13-ročná. Bol to track Hold Your Colour od Pendulum, netušila som, že to je DnB, ale neskutočne ma chytila tá energickosť. Pamätám sa, ako ma to absolútne strhlo, povedala som si, že toto je hudba pre mňa a odvtedy som začala počúvať Pendulum a neskôr aj iných interpretov. Postupne som sa dostala k dubstepu na UKF, kde to išlo ruka v ruke s DnB. Oba žánre sú moje najobľúbenejšie, aj keď DnB jednoznačne víťazí.

Keď som mala 18 rokov, bola som vo vzťahu, kde sa môjmu priateľovi nepáčila elektronická hudba a zakazoval mi chodiť na akcie tohoto druhu. Keď sme sa rozišli, okamžite som mierila na poslednú akciu už v bývalom klube LOFT, kde som sa dozvedela o Let It Rolle. Na ten som šla v roku 2016 a odvtedy sa moja láska k DnB absolútne prehĺbila a tajne som snívala o DJ-ingu. Pred cca 3 a pol rokom som sa rozhodla makať a za týmto cieľom si ísť.

Si súčasťou labelu Mäsokombinát – bol práve Mäsokombinát tvojou štartovacou čiarou, kde si sa naučila hrať? Prípadne, ak nás číta niekto, kto by sa chcel tiež venovať DJ-ingu, ako by mal začať?

Presne tak. Počas chodenia na akcie som spoznala DJ-a Neorge, ktorý je spoluzakladateľom Mäsokombinátu. Pamätám sa, ako som mu jeden večer napísala, že by som sa chcela učiť hrávať a on povedal jasné, práve chystáme štúdio, keď bude hotové, prídeš sa učiť. A presne tak to aj bolo. Spolu s ešte jedným kamarátom Braňom sme začali chodiť 3x týždenne trénovať. Pamätám si, ako to na začiatku znelo hrozne a chcela som to vzdať. Som rada, že som to neurobila.

Ak by sa chcel niekto začať venovať djingu akéhokoľvek žánru, mal by to v prvom rade robiť pre lásku k hudbe a k danému žánru. U mňa to tak vždy tiež bolo. Bola som vždy ten typ, ktorý chce púšťať hudbu v aute či na byte. Tešila som sa, keď som mala spätnú väzbu a videla som, že sa ľuďom moja selekcia páčiť.

Čo sa týka samotnej praxe, dnes sú skvelé možnosti nájsť si štúdio v tvojom meste, kde majú techniku, zaplatiť si či už hodiny bez inštruktora či s inštruktorom. Dajú sa pozrieť rôzne tutoriály na YouTube a potom už ide len o čas a pevné nervy. Takúto možnosť máme aj u nás v Mäsokombináte, žiaľ, kvôli momentálnej situácií nemáme štúdio a hľadáme priestor, ktorý však bude potrebné aj z niečoho platiť, čo už je väčší problém.

Ďalej odporúčam LFO školu, kde vyučujú nie len djing, ale aj produkciu, na ktorú sa aj ja chystám. Ak preferuješ učiť sa doma, odporúčam si zakúpiť nejakú lacnejšiu konzolu, prípadne aj drahšiu, ak na to máš, praktizovať doma a neskôr si nahrať v štúdiu set, uploadovať a sharovať na sociálne siete či Soundcloud/Mixcloud a hlavne sa zapájať do DJ contestov, ktoré pomôžu sa zviditeľniť. A v neposlednom rade, sociálne siete hrajú obrovskú rolu v momentálnom svete a jedinečnosť! Ak by sa chcel niekto poradiť, kľudne mi môže napísať na Instagrame.

Spomínaš si ešte na akciu, kde si hrala po prvýkrát? Aký to bol vtedy pre teba pocit?

Na prvej akcií som hrala B2B s Braňom (Y.Then), ktorého som už spomínala. Mala som preto väčšiu istotu, že keby sa niečo pokazilo, mám sa na koho obrátiť a nebudem v tom sama. Mala som dosť veľký stres a pritom sme hrali len pre barmanov na začiatku, kedy tam nikto nebol. Veľkým prekvapením bolo, že ma prišla podporiť moja partia kamarátov, ktorí nepočúvajú DnB. Akcia sa konala v Subclube, ktorý je už tiež zavretý. Náš set nebol perfektný, ale doteraz si pamätám, ktoré tracky obsahoval. Musím povedať, že vtedy som ani len netušila, že sa môže z mojej záľuby stať niečo väčšie.

Ktorá akcia bola pre teba nezabudnuteľná, či už z pohľadu návštevníčky alebo DJ-ky? A naopak, nájde sa aj nejaká akcia, ktorá sa naozaj nevydarila?

Veľkým úspechom bolo pre mňa určite hranie na festivale Let It Roll a na Hoofbeats v Sklube Olomouc. Tieto eventy boli pre mňa zatiaľ najväčší top a hneď by som si to zopakovala. Jednoducho tá spätná väzba od ľudí bola neskutočná a to vie DJ-a najviac potešiť a dodať mu pocit, že to, čo robí, robí dobre.

Z pohľadu návštevníčky bol pre mňa najväčší zážitok Let It Roll OA 2016 a Liquicity Bratislava 2016. Vtedy som po prvýkrát zažila niečo takéto a tak isto to bol asi najsilneší rok v mojom živote, kedy sa moja cesta k djingu začala.

Určite sa mi stalo, že sa mi nejaké hranie nevydarilo. Asi najhorší set som zahrala na Tridente v roku 2018, kedy som mala jednoducho chuť vypnúť hudbu a odísť. Hrala som úplne zle, mýlila som sa, pršalo a bolo tam asi 5 ľudí, ktorí podľa mňa ani nevedeli kde sú. (Smiech) Teraz na to spomínam s úsmevom a som rada za úplne každé jedno hranie, pretože mi to dalo veľa skúseností. Každé jedno hranie je súčasťou mozaiky, ktorá tvorí mňa ako DJ-ku.

Všetci vieme, aká je momentálne na Slovensku situácia, pokiaľ ide o hudbu, kultúru, koncerty či párty. Preto sa naskytá otázka, či je DJ-ing tvojou full-time prácou alebo skôr hobby. Vie sa takpovediac začínajúca DJ-ka u nás uživiť iba hraním?

DJ-ing, žiaľ, nie je môj full-time job. Do začiatku korony som mala klasický day-to-day job, čo bolo celkom náročné skĺbiť. Cez týždeň práca, po práci štúdio či iné aktivity ohľadom hudby, cez víkend hrania, bolo to veľmi náročné. Preto som sa vo februári 2020 rozhodla vrátiť bývať k rodičom a začať sa naplno venovať hudbe a učeniu sa hudobnej produkcie. Kvôli pandémii sa však všetky moje plány pozastavili, čo som niesla veľmi ťažko a stále nesiem.

Snažím sa však nevzdať a robiť všetko preto, aby som tento čas využila čo najlepšie a po skončení tejto situácie priniesla ľuďom čo najviac zo seba a mohla sa venovať tomu, čo ma naozaj baví. Uživiť sa hraniami len ako DJ-ka DnB je veľmi náročné, preto sa snažím pracovať aj na ďalších projektoch a hlavne na vlastnej produkcii.

Zaujíma nás aj kúsok zo zákulisia. Prezradíš nám, ako vyzerajú vzťahy na slovenskej Drum and Bass scéne? Panuje v tejto oblasti nejaká rivalita medzi DJ-mi alebo sú tie vzťahy skôr priateľské?

Spočiatku som vnímala DnB scénu ako jednu veľkú rodinu a stále to tak vnímam. Nikdy som neodsudzovala ľudí, ktorí počúvali iný subžáner či žáner, práve naopak. Ak by sa každému z nás páčilo to isté, svet by bol nudný. Čoraz viac sa však stretávam s negatívnymi komentármi od poslucháčov DnB či DJ-ov, že sa im moja selekcia nepáči, že to nie je ten “starý dobrý DnB”. Musím však povedať, že pozitívnych reakcií je viac, čo ma naozaj veľmi teší a negatívne poznámky sú mi absolútne ukradnuté a vôbec ich neriešim, skôr sa na nich smejem, prípadne mi je tých ľudí ľúto, že nemajú čo iné na práci len rozširovať negativitu. Som toho názoru, nech si každý robí čo chce, ak ho to teší a nikomu tým neubližuje. Život je krátky, je to síce klišé, ale je to pravda.

Drum and Bass párty si častokrát ľudia spájajú s užívaním drog. Aký je tvoj názor na takéto predsudky?

Bohužiaľ, myslím si, že toto tvrdenie nie je nesprávne. Na DnB akciách sa to drogami naozaj hemží. No myslím si, že to nie je pravidlo len DnB akcií. Drogy sa nájdu všade, vždy v hudobnom sektore boli aj budú. Dôležité je položiť si otázku, či idem na akciu kvôli droge alebo užiť si hudbu. Pre mňa bola dôležitá jedine hudba. Nehovorím, že si nevypijem, no ani to už nie v takej miere ako kedysi. Pre mňa DJ-ing nie je o rozbití sa, ale o záľube k niečomu, čo beriem zodpovedne a vážne. Mojím malým snom je jedného dňa robiť osvetu ohľadom drog, možno povedať moju skúsenosť a varovať ľudí pred následkami. Nikoho totiž nezaujíma, keď ti príde psychologička hovoriť o tejto téme s heslom Zober loptu, nie drogy.

Ak by si si mala vybrať tri najväčšie hudobné vzory, kto by to pre teba bol a prečo?

Mojim absolútne najobľúbenejším interpretom je Skrillex. Jeho príbeh je veľmi inšpirujúci. Skrillex je adoptovaný, jeho hudbu najprv každý hejtoval a nakoniec sa stal absolútnou ikonou elektronickej hudby, spolupracoval s obrovskými menami a z rozprávania promotérov či DJ-ov je to veľmi skromný a priateľský človek. Môj sen je jedného dňa sa s ním stretnúť.

Ďalej je to rozhodne Dimension. Minimalizmus a určitá temnota v melodickom subžánri DnB je pre mňa absolútna srdcovka. Milujem jeho produkciu, štýl, vystupovanie, absolútne všetko. Dokonca musím povedať, že napriek tomu, že pôsobí ako upír, je to najviac milý a priateľský človek.

Zo ženských hudobných vzorov asi nedokážem povedať len jeden, ale určite sú to techno DJ-ky ako Charlotte de Witte, Amelie Lens, Lily Palmer, Peggy Gou. To sú jednoducho obrovské mená a ikony ich žánru. V drum and basse sú na vrchole rozhodne muži a preraziť túto bariéru je pre mňa obrovská výzva.

Máš nejaký hudobný sen, ktorý by si si chcela v budúcnosti splniť?

Môj sen je sa v prvom rade naučiť tvoriť vlastnú produkciu a vydať jedného dňa svoj track. Taktiež by som chcela mať vlastnú audio-vizuálnu show a prepájať hudbu aj s módou. Ale to je všetko ešte len v mojej hlave. Ak by sa mi len podarilo venovať sa hudbe naplno, tak budem najšťastnejšia.

Tvoj účet na Instagrame pôsobí na prvý pohľad tak, že ťa okrem hudby zaujíma aj móda. Je to pravda? Čomu sa rada venuješ vo svojom voľnom čase, samozrejme okrem hudby?

Áno, hudba a móda sú moje najväčšie koníčky a jedného dňa by som tieto dve odvetvia v svojej réžií rada prepojila. Mám už určitú predstavu, no ešte je to všetko v plienkach. Za normálnej situácie sa venujem hudbe a tak isto si rozbieham môj druhý Instagram založený na móde. Rada cestujem, chodím do posilky a milujem dobré jedlo. Som extrovert, preto sa neustále potrebujem socializovať a spoznávať nových ľudí. Vďaka DJ-ingu sa všetky moje záľuby prepájajú. Dúfam, že sa už čoskoro vrátime do normálu a budem sa môcť všetkému znova naplno venovať.