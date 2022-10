Slovák sa stal majstrom sveta v obľúbenej počítačovej hre Dota 2. Spoločne s tímom vyhrali 8,5 milióna eur

Mimoriadny úspech pre mladého Slováka Olivera Lepka, ktorý si hovorí „skiter“. V uplynulých hodinách sa v Singapure konalo medzinárodné finále v známej počítačovej hre Dota 2, informujú Hospodárske noviny. Podľa webu HernáZóna Oliver spoločne s tímom Tundra Esports porazili svojich súperov 3:0 a stali sa majstrami.

Za toto víťazstvo si tím Tundra Esports, ktorého členom je aj slovák Oliver Lepka, odniesol okrem iného aj odmenu 8,5 milióna eur.

HernáZóna opisuje, že finále sa nezaobišlo bez dramatických mometov, aj keď podľa výsledku je jasné, že Tundra Esports mala navrch.

Výhercom zagratulovali aj organizátori na Twitteri, kde vyzdvihli ich úspechy a podotkli, že počas celej hlavnej fázy prehrali iba jeden jediný zápas. Podľa fotografií je zrejmé, že Slovák so spoluhráčmi nadšenie zo svojho úspechu neskrývali.

Tundra Esports are your #TI11 Champions! 🎉 Congratulations to skiter, Nine, 33, Saksa, and Sneyking – dropping just one game during the entire Main Stage and taking the Grand Finals 3-0, they emerge victorious on their quest for the Aegis. pic.twitter.com/R1bhFziPq2

— The International (@dota2ti) October 30, 2022