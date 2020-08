Slovák, ktorý zomrel pred dvomi rokmi v belgickej cele, nemohol dýchať. Sedeli mu na hrudi

Kým jeden z policajtov nad telom Slováka Jozefa Chovanca hajloval, ostatní sa na tom smiali. Zábery z letiska v belgickom Charleroi ukazujú aj to, že policajt na hrudný kôš zadržaného tlačil šestnásť minút. Informáciu priniesol spravodajský portál Sme.sk. Jozef Chovanec nakoniec po zásahu na letisku zomrel.

„Blokovanie pľúc nášho klienta po dobu 16 minút, to nie je normálne,“ cituje belgická agentúra Belga právnika Lennerta Dierickxa, ktorý zastupuje rodinu zosnulého Slováka. Miestne médiá to prirovnávajú k smrti Georgea Floyda, ktorému v máji 2020 policajt kolenom tlačil na hruď napriek výzvam, že nemôže dýchať. Jeho smrť vyvolala v Spojených štátoch aj inde vo svete veľké protesty za práva černochov.

Agente die Hitlergroet bracht terwijl collega’s jonge vader in bedwang houden krijgt binnendienst https://t.co/6FTysiWKaO pic.twitter.com/0p90ghAE6W — HLN.BE (@HLN_BE) August 19, 2020

Za výtržnosti v lietadle skončil v rukách letiskovej polície

Chovanca zatkli vo februári 2018 na letisku, ktoré leží asi 60 kilometrov od Bruselu. Vlastnil spoločnosť, ktorá najímala slovenských robotníkov na belgické stavby a medzi krajinami cestoval pravidelne. Dovtedy problémy nemával, no vo februári 2018 sa na palube lietadla správal násilne, sotil do letušky, lebo si nemohol sadnúť na ním zvolené sedadlo. Kapitán lietadla odmietol vzlietnuť, kým nezasiahla privolaná letisková polícia.

Policajti ho odviedli do záchytnej cely na letisku, kde udieral hlavou do steny, až začal krvácať. Vtedy polícia zasahovala znovu. Po tomto zásahu Slovák utrpel infarkt myokardu a bol prevezený do nemocnice. Tam upadol do kómy, z ktorej sa už neprebral. Prípad však doteraz nie je súdne uzavretý a miestne noviny Het Laatse Nieuw sa dostali k záberom, ktoré ukazujú nešetrné zaobchádzanie s Chovancom v letiskovej väzbe.