Floyd bol udusený, oficiálna pitva zahmlieva skutočnosti. Protesty pokračujú, Trump hovorí o nasadení armády

Pokojné demonštrácie aj násilné protesty sa naďalej šíria naprieč Spojenými štátmi americkými, zhromaždenia sa pritom začínajú objavovať aj ďaleko za hranicami USA. Medzičasom sa celý prípad úmrtia Afroameričana zamotáva. Nová pitva ukázala odlišné skutočnosti ako oficiálna správa z márnice. Do celého diania vstupuje americký prezident a hrozí použitím vojenskej sily.

V Spojených štátoch amerických naďalej pokračujú demonštrácie a protesty, ktoré odštartovali koncom minulého týždňa v súvislosti so smrťou 46-ročného Georga Floyda. Floyd zomrel pri policajnom zatýkaní potom, ako mu policajný dôstojník Derek Chauvin niekoľko minút kľačal na krku. Floyd pritom nekládol pri zatýkaní žiadny odpor a nebol ani ozbrojený. Zásahu sa zúčastnili aj ďalší policajti, verejnosť teraz žiada prísnejšie tresty pre celú štvoricu mužov zákona.

V USA v reakcii na rasovo motivovaný prípad vypukli masové demonštrácie, ktoré v niekoľkých prípadoch prerastajú do násilných protestov. Demonštranti zapaľujú policajné autá či vládne budovy, z pneumatík stavajú horiace barikády a dostávajú sa do násilných stretov s políciou.

Vojaci problém rýchlo vyriešia

Vo viac ako dvoch desiatkach amerických štátov platí zákaz vychádzania, viaceré pritom na pomoc povolali aj národnú gardu. V štáte Minnesota je v pohotovosti celá záloha, vôbec po prvýkrát od druhej svetovej vojny. Americký prezident Donald Trump násilné protesty označil za „domáci terorizmus“.

„Toto nie sú pokojné protesty, toto je domáci terorizmus,“ povedal Trump v Bielom dome vo Washingtone v čase, keď polícia pred sídlom amerických prezidentov rozháňala demonštrantov slzotvorným plynom.

Trump tiež guvernérov amerických štátov vyzval na nasadenie národnej gardy, ktorá má „ovládnuť ulice“ amerických miest. Ak podľa Trumpa guvernéri nezakročia, povolá do ulíc príslušníkov ozbrojených síl USA, ktorí „za nich problém rýchlo vyriešia“.

Zavádzala oficiálna pitva?

Prípad úmrtia Georga Floyda sa medzičasom začína opäť zamotávať. Nová pitva vykonaná na žiadosť Floydovej rodiny ukázala, že 46-ročný Afroameričan zomrel na zadusenie následkom tlaku na krku a chrbte. Pitva odhalila, že Floydovi sa v dôsledku tlaku prerušil prívod krvi do mozgu a záťaž na chrbte mu zase sťažila dýchanie. Nová pitevná správa je v rozpore s tou oficiálnou, ktorá sa zaoberala účinkami zadržania, aj skrytými zdravotnými problémami a omamnými látkami, ktoré mohol Floyd užiť, pričom nenašla nič, čo by „podporilo diagnózu traumatického udusenia či uškrtenia“, píše AP.

Rodina odsudzuje násilie

Rodina napriek novým zisteniam odsudzuje násilnosti a výtržnosti, ktoré demonštranti páchajú vo viacerých amerických mestách. Brat Georgea Floyd vyzval v pondelok ľudí, aby zachovali pokoj a vyhli sa násiliu. Terrence Floyd sa k davu zhromaždených prihovoril neďaleko križovatky v južnej časti mesta Minneapolis v americkom štáte Minnesota, kde minulý týždeň zomrel jeho brat. Terrence mal na tvári rúško s podobizňou svojho brata. Niekoľko minút strávil v tichu pri kvetoch a iných spomienkových predmetoch, ktoré na mieste zanechali ľudia.

„Chápem, že ste rozčúlení,“ prihovoril sa Terence davu z megafónu. Ďalej však povedal, že občianske nepokoje a ničenie mu brata nevrátia. „Môže to byť na chvíľu dobrý pocit, podobne ako keď pijete (alkohol), keď s tým však skončíte, budete sa diviť, čo ste spravili,“ pokračoval. Terrence tiež povedal, že jeho rodina je nenásilnou a bohabojnou rodinou. „Pri každom prípade policajnej brutality sa deje to isté. Máte protesty, ničíte veci… takže chcú, aby sme sa sami zničili. Urobme to inak,“ apeloval na dav s tým, že dôležité je hlasovať vo voľbách a vzdelávať sa.

Protesty sa medzičasom rozšírili aj ďaleko za hranice Spojených štátov amerických. Ešte počas víkendu sa demonštranti zišli v Londýne či v Berlíne. Včera sa, ako uvádza Denník N, demonštranti na pamiatku Georga Floyda stretli aj v Bratislave. Pokojný protest sa konal pred veľvyslanectvom USA a zúčastnilo sa ho asi 100 ľudí.