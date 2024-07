Slováci, zbystrite pozornosť: Účty za vodu budú po novom vyzerať inak, takto vypočítajú cenu

Spôsob výpočtu ceny pitnej vody by sa mal zmeniť. Vyplýva to z návrhu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý na právnom portáli slov-lex zverejnil predbežnú informáciu o zmene vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadovej vody.

Návrh vyhlášky by mal zaviesť dvojzložkovú cenu, ktorá bude pozostávať z fixnej zložky a variabilnej zložky, pričom tá sa bude odvíjať od skutočných nákladov za využitie vodohospodárskych služieb. Novela by mala zmeniť aj reguláciu rozsahu, štruktúry a výšku ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré vstupujú do ceny vody.

ÚRSO uviedol, že navrhované úpravy vyplynuli z praxe v konaniach o cenovej regulácii výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou.