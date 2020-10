Sledujú nás mimozemské civilizácie? Nový výskum naznačuje, že sa môžu nachádzať dostatočne blízko

Niektorí si myslia, že sme vo vesmíre sami, iní zas veria tomu, že niekde vo vesmíre musí existovať iný život, možno dokonca vyspelejšia civilizácia. Búrlivé debaty sa vedú medzi laikmi, ale aj v kruhoch odborníkov.

Mimozemské civilizácie nás môžu pozorovať z iných hviezdnych systémov

Ako informuje nová štúdia publikovaná v časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, odborníci si myslia, že z tisícok hviezdnych systémov vo vesmíre nás možno pozoruje mimozemská civilizácia. Vedci si myslia, že vo vzdialenosti 326 svetelných rokov existuje približne 1 004 hviezdnych systémov, ktoré sú dostatočne blízko Zeme a v takej pozícii, aby nás z nich mohla mimozemská civilizácia pozorovať, píše portál Live Science. Dokonca až 504 hviezdnych systémov je v takej pozícii, že by mohli Zem pozorovať až 10 hodín vždy, keď by naša planéta prechádzala medzi daným hviezdnym systémom a Slnkom.

Vedci už desiatky rokov pozorujú exoplanéty krúžiace okolo vzdialených hviezd, pričom sa držia základného pravidla: pozoruj hviezdu a čakaj, kým jej žiara náhle zoslabne. Zoslabnutie žiary je totiž znamením toho, že medzi hviezdu a teleskop sa práve dostala exoplanéta. To, ako sa mení svetlo danej hviezdy môže vedcom prezradiť, z čoho pozostáva atmosféra exoplanéty.

Podarí sa na niektorej z exoplanét objaviť inteligentnú forma života?

V novej štúdii sa rozhodli vedci obrátiť túto teóriu takpovediac hore nohami a pýtajú sa, z ktorej hviezdy by nás bolo najlepšie vidieť, kebyže Zem prechádza popred Slnko v tom správnom uhle? Ako uvádza portál Astro.Cornell, ak by nás niekto pozoroval, bol by schopný analyzovať atmosféru a biosféru modrej planéty.

Ako píše Live Science, od roku 1992 vedci objavili už 4 292 exoplanét mimo slnečnej sústavy a 3 185 hviezd, a to najmä vďaka prieskumnému satelitu TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite). V súčasnosti sa vedci snažia exoplanéty preskúmať o niečo lepšie a zistiť chemické zloženie ich atmosféry. Vedcov napríklad zaujíma, či sa v nej nachádza metán alebo kyslík, práve prítomnosť týchto plynov by totiž mohla naznačovať, že na exoplanéte je možný život.

Vedci dodávajú, že približne 5 percent z 1 004 hviezdnych systémov je ešte príliš mladých na to, aby sa na nich mohla nachádzať akákoľvek inteligentná forma života. V ostatných systémoch to však teoreticky možné je.