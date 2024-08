Skvelé správy pre vodičov: Frekventovaný úsek bude zrejme prejazdný oveľa skôr, ako sa plánovalo

Septembrové dopravné obmedzenia v súvislosti so sanáciou svahu nad cestou I/18 medzi Strečnom a Dubnou Skalou budú pravdepodobne miernejšie. Ako po utorkovom rokovaní krízového štábu na pôde Okresného úradu (OÚ) v Žiline pre TASR uviedla prednostka OÚ Emília Pavlusíková, zo štyroch plánovaných víkendových úplných uzáver cesty je zatiaľ potvrdená iba jedna, a to 7. a 8. septembra.

Realizátor sanačných prác mal v pôvodnom harmonograme schválených spolu sedem úplných uzáver cesty, pričom tri z nich v priebehu augusta aj naplno využil. „V tomto momente vieme potvrdiť, že úplná uzávera bude od 7. do 8. septembra. Uzávera počas nasledujúceho víkendu je otázna a budeme mať k nej rokovanie krízového štábu 11. septembra,“ skonštatovala Pavlusíková.

Všetko ide podľa plánu

Úvahy nad zrušením zvyšných troch úplných uzáver podľa nej umožňuje plynulosť sanačných prác a dodržiavanie stanoveného harmonogramu. „Pokiaľ nám počasie praje a práce prebehajú podľa harmonogramu, tak všetko nasvedčuje tomu, že v polovici septembra už nebude nutná úplná uzávera, ale len obmedzenie premávky v jednom jazdnom pruhu,“ uviedla prednostka žilinského OÚ.

Doplnila, že aj keď je aktuálne prejazd Strečnianskou úžinou až do 6. septembra obojsmerný bez dopravných obmedzení, sanačné práce pokračujú. „Pracuje sa tu aj naďalej, ale sú to záchranné práce, ktorých povaha neohrozuje dopravu,“ poznamenala Pavlusíková. Sanácia nestabilného svahu na kilometrovom úseku cesty I/18 vedúcej Strečnianskou úžinou bude stáť približne 3,5 milióna eur. Dodávateľ sa zaviazal vykonať dohodnutý rozsah diela do konca novembra.