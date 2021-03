Skvelá výprava, hodnoverné výkony aj erotika: Slovania latku pôvodnej seriálovej tvorbe nastavili vysoko

Slovenskí diváci sa dočkali – trend high-quality TV konečne dorazil aj na naše obrazovky. Dlho očakávaná novinka Slovania je produktom, za ktorý sa vôbec nemusíme hanbiť. A po zhliadnutí pilotnej časti, ktorú dnes TV JOJ po dlhom teasovaní odvysielala, môžu všetci prestať aj s poznámkami o tom, že „slovenský seriál“ na Netflix nepatrí. Bodaj by ho totiž videli aj inde ako na Slovensku.

„Slovenský Game of Thrones“ bol najčastejší prívlastok, ktorý výpravnej seriálovej novinke Slovania tunajšie média prisudzovali. Tvorcovia sa od tohto, samozrejme, dištancovali. Odôvodňovali to tým, že nechcú v divákoch zbytočne vzbudzovať veľké nádeje, ktoré by po zhliadnutí seriálu vystriedali sklamania. Slovania v réžii Petra Bebjaka a Michala Blaška sú však nevídaným artiklom, aký slovenská seriálová tvorba od vzniku samostatnej republiky nevyprodukovala. Pojem „high-quality TV“, ktorým sa označujú prepracované, oceňované a výrazne drahšie seriálové projekty v zahraničí, sa tak premiérou nového výpravného seriálu pokojne môže udomácniť aj u nás.

Slovania hejterov vyvedú z omylu

JOJ-ka Slovanov uviedla po niekoľkomesačnom avizovaní a teasingoch, ktoré sprevádzali tlačové správy o veľkoleposti celého projektu. Vzhľadom na to, že slovenské televízie doposiaľ produkovali len veľmi lacno vyzerajúce seriály (samozrejme, niekoľko výnimiek a najmä z posledných rokov sa dá nájsť), boli diváci voči historickému projektu s prvkami fantasy skeptickí. Neverili totiž, že by slovenský projekt mohol niekedy dosiahnuť kvalít svetového rozmeru. Patril som medzi nich aj ja a som rád, že ma tvorcovia Slovanov veľmi šikovne vyviedli z omylu.

Slovania – aj keď názov pôsobí takým dojmom – neprerozprávajú podrobnú históriu našich predkov. Trojica autorov v zložení Jozef Koleják, Ján Luterán a Veronika Kolejáková scenár 12-dielnej série vytvorila na základe historických podkladov, ktoré doplnila prvkami fantasy a inšpiráciu čerpala aj z povier, bájok a legiend, ktoré sa dodnes rozprávajú slovenským a ukrajinským deťom.

Celý príbeh je zasadený do siedmeho storočia, v ktorom sledujeme obyvateľov Karpatskej kotliny v čase pred spojením slovanských kmeňov. Susediace hradiská Veľký stôl a Furnau, v ktorých sa paralelne odohráva dej, sa navzájom potrebujú obchodne, ale mocenské záujmy a tlak príchodu plieniacich Avarov ich počas príbehu postavia do konfliktu.

Viacero príbehov v jednom

Ústrednou hrdinkou je dospievajúce dievča Draha (hrá ju mladá ukrajinská herečka Polina Nosykhina), ktorá sa od svojich rovesníčok líši uvedomelosťou a cieľavedomosťou. Pri hľadaní seba samej ju sprevádza záhadný cudzinec, ktorého zachránila a dala mu meno Vlad (hrá ho Juraj Loj). Ten sa pomaly začne začleňovať do spoločnosti hradiska Veľký stôl a aj keď ho ostatní obyvatelia najskôr nemali v láske, postupne si vďaka jeho hrdinstvu naňho začnú zvykať.

Súčasne s príbehom Drahy a Vlada však sledujeme aj príbeh Radúza (hrá ho Tomáš Maštalír), ktorý je najstarším synom starešinu hradiska Furnau a skúseným bojovníkom. Ten nadovšetko miluje svoju manželku Ladu (hrá ju Jana Kvantíková), s ktorou už dlho túžia po deťoch. Problémom je, že sa im nedarí ich počať. Radúz sa preto rozhodne vyhľadať pomoc u lokálneho žreca Sokola (hrá ho Oleg Mosyichuk). Ten mu ale potomka sľúbiť nevie, Radúz sa preto s prosbou obráti na žreca Čarada zo susedného hradiska (hrá ho Dušan Cinkota), ktorý využije šancu a rozohrá nebezpečnú hru.

Celý námet spočiatku vyzerá nesmierne komplikovane a aj pri sledovaní pilotnej časti sa možno mnohí budú strácať. Všetko ale chce svoj čas a príbeh sa už v úvodných 46 minútach celkom slušne rozohrá, pričom diváci dostanú aj dávku veľkých dejových prekvapení. Tu je vidieť, že tvorcovia sa pri tvorbe Slovanov v mnohom inšpirovali zahraničnou produkciou. Viaceré dejové línie boli tým prvkom, ktorý ohúril fanúšikov (podstatne drahšieho) Game of Thrones a, áno, možno Slovania budú vyznievať a na niekoho pôsobiť ako veľmi lacná verzia tohto kultu. Bebjakov počin je však celkom iný a prirovnávať ho ku projektu, ktorého jedna epizóda stála zhruba toľko, čo slovensko-ukrajinskú produkcia polovica celej prvej série, jednoducho nie je na mieste. Milovníci žánrovo podobných počinov si však môžu všimnúť istú (nie doslovnú) podobnosť so seriálom Vikingovia (Vikings). Aj tu však treba na Slovanov pozerať s rezervou.

Popri slovanskej mytológii dôjde aj na sex

Po scenáristickej i výpravnej stránke však vo výsledku ide o skutočne prepracované dielo a je vidieť, že si tvorcovia dali sakramentsky záležať na tom, aby to vyzeralo dobre. Na úvod neprezradili veľa, no zároveň ani málo a prvá epizóda skončila lákavo a divákov prinúti zasadnúť pred TV obrazovky opäť.

Neprehliadnuteľný je aj rozprávkový motív, ktorý vzbudzuje dojem, že by sa niečo o histórii Slovanov mohli naučiť aj mladšie ročníky. Toto sa ale vytratí v momente, kedy sme svedkami milostnej scény medzi Maštalírom a Kvantíkovou. Mám však pocit, že prvýkrát bola takáto scéna na obraze slovenského projektu zobrazená mimoriadne hodnoverne a nekumulovalo sa v nej trápno. Pokiaľ ale nemáte chuť svojim potomkom, čo to ten Radúz Lade urobil, radšej si dajte Slovanov z archívu v ich neprítomnosti. Vzhľadom na to, že Slovania idú vzorovo podľa iných, žánrovo podobných námetov, možno predpokladať, že nahoty bude v ďalších častiach taktiež dostatok (ale môžem sa mýliť). To ale k takýmto príbehom jednoducho patrí.

Diváckemu oku tiež ulahodia nádherné prírodné scenérie, umelo nepôsobili ani kulisy dvoch hradísk, v ktorých sa príbeh odohráva. Tvorcovia sľubovali výpravný seriál a po pilotnej časti, verím, že nevzbudili vysoké očakávania len u mňa. Zrejme tiež nebudem sám, kto v neskorších epizódach očakáva aj veľké (alebo im podobné) bitky medzi Avarmi a oboma hradiskami. Dôveru ale nestrácam – ak si aj zvyšných 11 dielov Slovanov udrží rovnaké kvality ako pilotná časť, máme sa na čo tešiť.

Seriál, ktorý môže zmeniť televíznu tvorbu

Slovania sú niečím, za čo sa vôbec nemusíme hanbiť a môžeme len dúfať, že tento ambiciózny a nákladný projekt otvorí diskusie o tom, či sa do domácej seriálovej tvorby predsa len neoplatí dávať viac peňazí a šancu talentovaným autorom.

Vytknúť sa seriálu aktuálne nedá prakticky nič. Aj napriek podstatne nižšiemu rozpočtu to vôbec nepôsobí lacno, nevadila ani slovenčina či neustále obsadzovaný Maštalír a celkovo sa na Slovanov pozerá veľmi dobre. Jediné dve veci, ktoré možno budú rušiť, sú zvláštny kostým Dušana Cinkotu, ktorý s farbami na tvári pripomína veľmi zlý kostým pandy červenej a po slovensky s českým prízvukom rozprávajúci Marek Vašut. Ale to sú maličkosti, ktoré sa dajú ospravedlniť a ľahko prehliadnuť.

Príbeh Slovanov a slovanská mytológia má čo ponúknuť. V pozlátku vyrobenom z bájok a povestí o nich o to viac. Keď k tomu pridáme aj všetky ďalšie premenné – výpravu, kostýmy, kameru, strih a aj hodnoverné herecké výkony či špeciálne efekty (zatiaľ ich veľa nebolo, uvidíme, čo prinesú ďalšie časti), dostávame solídny produkt, ktorý je hodný odporúčania a hoc aj medzinárodnej distribúcie. Snáď sa to nepokazí a bude to postupne gradovať tak, ako gradovala aj pilotná časť. Tím na čele s režisérmi Petrom Bebjakom a Michalom Blaškom, producentkou Wandou Adamík Hrycovou a scenáristami Kolejákom, Kolejákovou a Luteránom odviedol vynikajúcu a precíznu prácu, ktorá dokazuje, že slovenskú pôvodnú tvorbu netreba zatracovať, ale podporovať. Iba tak totiž docielime, že nám budú naše stanice servírovať aj ďalšie kvalitne spracované príbehy na pokračovanie.