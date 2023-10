Skrytý poklad neďaleko našich hraníc jednoducho musíte vidieť: Autá sú tam zakázané, do roku 2008 bol odrezaný od sveta

Mainstreamové lokality a najväčšie európske mestá každoročne zažívajú čoraz väčší nápor turistov. Nie div, že sa do popredia stále viac dostáva trend, v rámci ktorého cestovatelia hľadajú takzvané hidden gems, čiže skryté poklady. A veru, v Európe ich je hneď niekoľko. Ak vám nestačia tie slovenské, ďalšie sa nachádzajú len pár hodín cesty od našich hraníc, pričom dnes sme nahliadli k našim západným susedom, do Rakúska.

Do roku 2008 odrezaný od sveta

Ak ste fanúšikom turistiky, radi spoznávate malebnú prírodu, ale tiež si vychutnávate výhľady z majestátnych hôr, Kaisertal a jeho okolie bude určite lokalitou, ktorú by ste mali navštíviť. Údolie sa nachádza medzi pohoriami Zahmer a Wilder Kaiser v rakúskom Tirolsku. Ako uvádza portál Austria Info, Kaisertal bolo posledné obývané údolie bez priameho cestného spojenia, a to až do roku 2008.

Napriek tomu bol Kaisertal obývaný aj pred rokom 2008 a žilo v ňom približne 30 ľudí, píše The New York Times. Tamojší školáci odmalička poznali iba jeden spôsob, ako sa za vzdelaním dostať – ísť pešo. Základné potraviny a ďalší potrebný tovar bol do údolia dopravovaný lanovkou. Zaujímavosťou je, že aj napriek tomu v odrezanej časti sveta nájdete autá, motorky, či iné hospodárske stroje nutné na prácu. Podľa dostupných informácií tam boli nanosené cez tamojšie schody, respektíve privezené vrtuľníkom alebo spomínanou lanovkou.

Miestni obyvatelia boli zvyknutí, že za všetkými nevyhnutnými vecami, ale aj za zábavou, musia ísť doslovne v turistických topánkach. To sa ale čiastočne skončilo v spomínanom roku 2008, kedy sa po desaťročiach sporov postavil tunel prepájajúci Kaisertal s civilizáciou. Kým niektorí myšlienku privítali a tešili sa z toho, že konečne budú uľahčené niektoré základné činnosti pre miestnych, iní avizovali zničením unikátu skrytého v tirolských horách.

Auto musíte nechať v neďalekom meste

Faktom ostáva, že existencia tunela nijak neovplyvnila turistov, nakoľko ho môžu využívať iba miestni, prípadne lesné a záchranné zložky. Cesta do panenskej tirolskej prírody pre cestovateľov ostáva nezmenená a svoje vozidlo musia nechať v neďalekom mestečku Kufstein. Už začiatok dobrodružstva je tak mierne netradičný a zaistí, že sa na turistických chodníkoch, či pri vychutnávaní si krásnej prírody, nebudete tlačiť s masou iných návštevníkov.

Čo sa týka samotnej dopravy, existujú prakticky 2 možnosti, ktoré môžete využiť. Tou prvou je cesta autom, ktorá vám z Bratislavy zaberie približne 5 hodín, čo je približne pri 480 kilometroch takmer identickým ekvivalentom cesty do Michaloviec. Pozitívom je aj cena záchytného parkoviska v Kufsteine, ktorá je stanovená na 3,50 eura na deň. Časovo pohodlnejšou alternatívou je letecká doprava a konkrétne priamy let z Viedne do Innsbrucku, ktorý trvá 60 minút. Následná cesta do Kaisertalu trvá autom 57 minút.

