Skončila sa najdlhšia ženská vesmírna misia. Astronautky boli vo vesmíre skoro 11 mesiacov

Vesmírna kapsula Sojuz, na ktorej palube boli okrem astronautky aj Luca Parmitano z Európskej vesmírnej agentúry (ESA) a Alexander Skvorcov z ruského Roskosmosu, pristála skoro ráno v Kazachstane. Podľa predstaviteľov ruského vesmírneho programu sú všetci traja astronauti v poriadku.

Koch z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) strávila mimo našej planéty 328 dní, čo je najdlhší pobyt vo vesmíre pre ženu v rámci jednej misie. Vedci vďaka nej môžu pozorovať vplyv dlhodobého pobytu vo vesmíre na ženský organizmus. Štúdia je pre NASA dôležitá, keďže sa v rámci programu Artemis plánuje vrátiť na Mesiac a pripravuje sa aj na vyslanie ľudskej posádky na Mars.

Prvý ženský tím v histórii

Američanka bola na ISS po prvý raz. Vlani v októbri sa tiež spolu s kolegyňou Jessicou Meir stali prvým čisto ženským tímom v histórii, ktorý vystúpil do otvoreného vesmíru. Ich úlohou bolo opraviť poškodenú časť solárnej siete stanice.

Parmitano a Skvorcov strávili vo vesmíre 201 dní. Po predbežných vyšetreniach všetkých troch astronautov prevezú do kazašského mesta Karaganda. Koch a Parmitana následne lietadlo NASA odvezie do nemeckého Kolína, kde sa taliansky astronaut stretne s predstaviteľmi ESA. Koch bude pokračovať do Houstonu v Texase. Skvorcova prevezú do Strediska prípravy kozmonautov J. A. Gagarina vo Hviezdnom mestečku pri Moskve.