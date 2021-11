Školy zostávajú počas lockdownu otvorené. Vracia sa však povinnosť nosenia rúšok u detí a testovanie

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR vydá ešte v stredu vyhlášku, ktorou sa upraví povinnosť nosenia rúšok v základných školách. Počas stredajšej tlačovej konferencie po rokovaní vlády to uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Vyzval regionálnych hygienikov, aby sledovali epidemiologickú situáciu v školách. “Ak si to bude epidemiologická situácia vyžadovať, neuzatvoria len triedu, ale aj celú školu,” povedal. Myslí si, že pozitivita žiakov bude narastať, a s tým sa zvýši aj potreba zatvárania niektorých škôl.

Školy sa zatvoria ako posledné

Pravidlá začnú platiť od dnešnej pólnoci. Sulík povedal, že konzílium na dva týždne navrhlo zatvoriť školy a liberáli sú zásadne proti. “Uplatnili sme si právo veta. Oceňujem, že koaliční partneri rešpektujú a dodržujú koaličnú zmluvu, ktorá takéto právo veta jednotlivým stranám priznáva. My to robíme mimoriadne zriedkavo,” povedal minister hospodárstva.

“Školy sa budú zatvárať ako posledné, trváme na tom, aby zostali otvorené. Súhlasíme aj s tým, aby testovanie v školách bolo povinné,” povedal Sulík. Zároveň súhlasí so sprísnením režimu, ale nechce, aby sa zatvárali školy. “Nechceme vychovať generáciu nevzdelaných detí, to by bola obrovská spoločenská škoda,” dodal.