Škaredá socha škriatka s tvárou Putina sa objavila v Prahe, hajluje a zaťahuje plynový ventil. Upozorňuje na dôležitú vec

V Prahe, u našich českých susedov, vyrástla skutočne netradičná, približne 130-kilová socha, ktorá má dôležité posolstvo. Ako uvádzajú Novinky.cz ide o škriatka v tvare ruského prezidenta Vladimira Putina. Pravou rukou hajluje a druhou veľmi tematicky zaťahuje plynový ventil.

Socha je symbolom konania Ruska, ktoré vyvolalo na území Ukrajiny vojnu, ale aj jeho vydierania prostredníctvom plynu. Vznikla pod taktovkou neziskovej organizácie „Dárek pro Putina„, ktorá pravidelne organizuje rôzne zbierky na pomoc postihnutej Ukrajine. Ako uvádzajú na svojom webe, vyzbierané peniaze sú určené na podporu výzbroja pre armádu.

There is a new statue in Prague where Marshal Konev used to be. An imp tightening the gas cock. If he reminds you of Putin, you’re right. We’re collecting money from the people and sending weapons to Ukraine. Now we want to show our support before tomorrow’s Armed Forces Day. pic.twitter.com/pqmnMBFeuE

— Dárek pro Putina (@DarPutinovi) December 5, 2022