Šimečka reaguje na dohodu o jeho odvolaní: Koalícii ironicky pogratuloval a toto jej odkazuje

Poslanci Národnej rady (NR) SR za Hlas-SD sa dnes rozhodli, že budú hlasovať za odvolanie šéfa Progresívneho Slovenska Michala Šimečku z funkcie podpredsedu NR SR. Oznámil to na utorkovej tlačovej konferencii predseda Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Ten zároveň vyzval aj opozičných poslancov, aby návrh na odvolanie podporili. Je mu ľúto, že Šimečka neodstúpil sám. „Ak dôjde k hlasovaniu o odvolávaní Šimečku, Hlas jeho odvolanie jednohlasne podporí,“ uviedol minister vnútra Šutaj Eštok.

Hovorí o pomste

Na toto rozhodnutie už medzitým stihol zareagovať aj samotný Michal Šimečka a koalícii ironicky zagratuloval, píše DenníkN. „Hoci sa nevedia dohodnúť na tom, kto bude viesť Národnú radu, hoci sa im rozpadáva štát, aspoň vedia, komu sa pomstiť. Gratulujem, skvelý výkon,“ povedal.

Koalícia by vraj radšej mala riešiť nakopené problémy, no oni sa miesto toho venujú pomste. „O tom sú celé útoky na moju rodine, o pomste za to, že Progresívne Slovensko robí dobrú opozičnú prácu a o tom, že sme uprostred leta priviedli do ulíc 18-tisíc ľudí, ktorí vyjadrili svoj názor. Mňa ani mojich kolegov neodradia, ani neodstrašia,“ dodal predseda PS. Mimoriadna schôdza k jeho odvolávaniu sa bude konať vo štvrtok.