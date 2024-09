Finančná správa potrebuje nových kolegov, zarobiť si môžete aj 1 800 eur mesačne. Hľadá ich na túto pozíciu

Finančná správa opäť hľadá nových kolegov, na facebooku dala do pozornosti novú pracovnú ponuku. Ide o funkciu „správca II“, ktorú obsadzuje na daňovom úrade v Bratislave hneď viackrát.

„Správca II“ má na starosti „spracovávanie daňových priznaní, prehľadov a hlásení zo závislej činnosti a ďalších daňových dokumentov, vrátane výziev na ich podávanie alebo na odstraňovanie nedostatkov v nich,“ píše sa v ponuke. Tiež má za úlohu „sledovanie úhrad daňových povinností, odstupovanie nedoplatkov na vymáhanie v daňovom exekučnom konaní,“ a ďalšie náplne práce.

Úspešný záujemcovia môžu rátať s platom 1 233,50 € „(z toho 1 033,50 € funkčný plat, 200 € minimálna výška osobného príplatku, ktorú možno priznať najskôr po uplynutí jedného mesiaca od prijatia do služobného pomeru)“. K tomu sa vám ešte môže ujsť 568,50 €, čo je však maximálna výška prídavku za výsluhu rokov „(percentuálny podiel z funkčného platu odstupňovaný podľa dĺžky započítateľnej odbornej praxe) sa posudzuje individuálne,“ uvádza Finančná správa.

Predpokladané termíny nástupu sú dva, a to 15. októbra a 1. novembra. V prípade jednej z obsadzovaných pozícii je predpokladanou dobou trvania dočasnej štátnej služby júl 2027, pri tejto ponuke je termín podania žiadosti do 18. septembra, pri ďalších do 20. septembra. Všetky voľné pracovné pozície sú zverejnené na webstránke Finančnej správy TU.