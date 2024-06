Silvia Kucherenko podáva trestné oznámenie. Kontroverznú blondínku prenasleduje neznámy muž, neuveríte, čo jej urobil

Modelka sa o svoj život delí s fanúšikmi na sociálnych sieťach. Teraz im dokonca prezradila niečo, čo ich šokovalo. Jej súkromie totiž nie je v bezpečí, ako si myslela.

Ako zachytil portál Koktejl, Silvia Kucherenko neustále príjemne prekvapuje svojich fanúšikov. Najprv červeným diplomom s titulom bakalára, neskôr prirodzenejším vzhľadom a krátkymi vlasmi. Pozitívne však nemôže byť bez negatívneho a Kucherenko sa teraz podelila so svojimi fanúšikmi o negatívnu stránku života známej osoby.

Niekto ju sleduje

Atraktívna blondínka veľa toho zo svojho súkromia neprezrádza a vyzerá to tak, že niekto sa preto rozhodol zistiť si o nej informácie inak. Kucherenko sa na svojom profile podelila o informáciu, ktorá určite mnohých šokovala. Vysvetlila: „Dostalo sa mi od susedov do uší, že ma tu niekto sleduje. Pán sused sa dotyčného spýtal, že čo tu robí, tak povedal, že má zadanie „Silviu“, a že on nie je jeho šéf, nech sa do toho nestará! On bude počúvať len svojho šéfa.“

Napriek tomu, že nepozná identitu tohto stalkera, rozhodla sa byť opatrná a spraviť rázny krok.

„Podávam trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Na ulici sú kamery, a pán má aj ŠPZ,“ prezradila Kucherenko a dodala: „Ak sa zistí, kto to bol, taký drzý ako opica, tak si tu na neho na Instagrame posvietim. Chce sa mi hrabať v súkromí, ok.“