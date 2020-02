Šialená výzva mladíka na TikToku: 10 dní pil vodu s potravinárskym farbivom. Chcel zistiť, či mu zafarbí moč

Sociálna sieť TikTok na Slovensku síce zatiaľ nepatrí medzi tie, ktorým by sa u nás podarilo prekonať trend Facebooku, Instagramu či YouTube. Za hranicami je to, samozrejme, už ale inak. A práve z tejto sociálnej siete sa do celého sveta pomerne často dostávajú rôzne videá s experimentami, ktoré na sebe užívatelia skúšajú, a ktoré často hraničia s bezpečnosťou ich vlastného zdravia.

Na internete sa nedávno objavila informácia o užívateľovi sociálnej siete TikTok, ktorý si hovorí @coltyy. Mladík z Kanady sa – rovnako ako aj tisíce ďalších užívateľov tejto siete – rozhodol presláviť sa po svete netradičným experimentom.

Chcel zistiť, či mu zmodrie moč

Ako informoval portál Unilad, mladý Kanaďan sa rozhodol po dobu desiatich dní piť vodu zafarbenú modrým potravinárskym farbivom. Týmto krokom chcel svojej 2,4-miliónov základni followerov ukázať, či sa mu týmto počínaním zafarbí namodro moč. Ako táto nie príliš rozumná „zábavka“ dopadla?

Coltyy najskôr chcel namodro zafarbenú vodu piť len po dobu piatich dní. Časom mu však fanúšikovia začali pribúdať ešte viac, a tak pri svojom pokuse zotrval o 5 dní dlhšie.

Modrý bol nielen moč, ale aj stolica

Ako v jednotlivých videách na svojom profile prezradil, najskôr sa mu namodro zafarbili zuby, jazyk a ústna dutina, neskôr aj moč, čo chcel aj dokázať. Čo však netušil, bol fakt, že namodro sa mu zafarbila aj stolica a po 10 dňoch začal badať modrý odtieň aj na svojej pokožke či vlasoch.

Samozrejme, niečo také možné skutočne je. Je totiž normálne a bežné, že pri konzumácii niektorých potravín sa môže moč, prípadne stolica zafarbiť podľa toho, čo ste mali napríklad na obed.

Podotknúť však treba, že aby k zafarbeniu moču či stolice došlo, musí človek takéhoto druhu potravy prijať väčšie množstvo. Ako príklad môže poslúžiť cvikla, ktorá pri zvýšenej konzumácii môže zafarbiť váš moč doružova.

Nie je to nebezpečné?

Ak ste ale aj vy, rovnako ako my, krútili nad nezmyselnosťou nového trendu, ktoré mladý „TikToker“ nastolil (po jeho vzore začali aj ďalší odvážlivci skúšať podobný test len s inými farbivami), nejde o zdraviu nebezpečnú zábavku.

Potravinárske farbivá sú totiž hojne využívané v potravinárskom priemysle, dávajú sa napríklad aj do miešaných alkoholických či nealkoholických nápojov na zatraktívnenie ich „výzoru“, čo znamená, že ich použitie či predaj je schválený (na území Slovenska) Úradom verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR). Viac o používaní potravinárskych farbív a ďalšie otázky a odpovede ohľadom prídavných látok v potravinách sa dozviete na webe ÚVZ SR.

Zároveň však treba podotknúť, že každý experiment, aj ten zdanlivo bezpečný, nikto (ani my) neodporúča a lepšie bude, keď pri podobných „testoch“ či výzvach radšej použijete vlastný rozum a uvedomíte si možné komplikácie toho, čo to môže narobiť s vaším zdravím. Fakt, že spomínaný Kanaďan to dokázal zvládnuť bez ujmy totiž nemusí nutne znamenať, že vám sa nič nestane. Takže pokiaľ nemusíte, tak to radšej nerobte.