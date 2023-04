Šetrenie peňazí nemusí znamenať len škrtanie položiek. Toto sú spôsoby, ako si každý mesiac odložiť peniaze navyše

Peniaze sú celkom pochopiteľne najdiskutovanejšou témou súčasnosti. Finančné zabezpečenie znamená pre ľudí istý druhy slobody, no v slovenských pomeroch je šetrenie, či dokonca investovanie v mnohých prípadoch, bohužiaľ, len útopiou.

V článku sa dozviete: ako sú na tom Slováci so šetrením;

prečo je dôležité mať prehľad o svojich financiách;

čo musíte urobiť, aby ste ušetrili;

ako si vytvoriť efektívne sporenie.

30% Slovákov nemá takmer žiadnu finančnú rezervu

V minulosti nám zlú finančnú situáciu slovenských domácností prostredníctvom analýzy ukázala aj Národná banka Slovenska, podľa ktorej má 20% Slovákov vytvorené také rezervy, ktoré by im umožnili bez príjmu prežiť maximálne mesiac. Ďalších 10% nemá k dispozícii žiadne rezervy.

Dá sa predpokladať, že v súvislosti s korona krízou a infláciou je súčasná situácia ešte horšia. V niektorých prípadoch je ale neschopnosť ušetriť peniaze spôsobená tým, že ľudia skrátka nie sú finančne gramotní, respektíve s financiami narábajú „bezhlavo“. Nemusíte však byť odborníkom na financie, aby ste vedeli ušetriť. Stačí nasledovať niekoľko jednoduchých trikov, ktoré často ponúkajú aj najväčší finančníci či biznisovo zamerané weby.

O svojich financiách musíte mať prehľad

Základné pravidlo, ktoré sa spomína prakticky všade, hovorí o tom, že svoje financie musíte mať pod kontrolou. Píše o tom portál Better Money Habits, ale tiež Trinity Finance. Je kľúčové, aby ste poznali presnú výšku príjmov, no predovšetkým výdajov. Mesačné výdavky by si mal každý človek rozdeliť na tie povinné (hypotéka, nájom, energie a pod.) a takzvané nepovinné (nevyhnutný konzum, zábava, koníčky, zlozvyky…). Už tento základný prehľad vám pomôže vidieť vaše financie jasnejšie.

Ak máte so sledovaním „utekajúcich“ peňazí problém, odborníci odporúčajú vytvoriť si buď excelovú tabuľku, ktorú budete aktualizovať pri každom príchode domov, respektíve v ideálnom prípade používať mobilné aplikácie na monitorovanie vášho personálneho finančného toku. Využiť môžete niekoľko bezplatných aplikácií, no trh ponúka za pomerne slušné predplatné aj niekoľko platených monitorovacích asistentov.

Keď už získate prehľad o tom, ako na tom s financiami ste, môžete pokračovať ďalej. V prípade, že je konečná suma v pomere príjmy-výdaje mínusová, musíte, bohužiaľ, skresať váš rozpočet na veci, ktoré nie sú nevyhnutné. Ak dokážete zarobiť viac, ako míňate, šetrenie bude oveľa jednoduchšie.

Nastavte si ciele, vytvorte jednoduchý plán

Ďalším zásadným pilierom pri sporení je jasne nastavený plán, čo odporúčajú napríklad aj giganti ako Forbes a Nasdaq. Po získaní osobného finančného prehľadu si musíte nastaviť realistické, no zároveň motivujúce ciele, koľko by ste si chceli odložiť. Všetci odborníci sa zhodujú, že zmysel majú aj menšie sumy a ak sa vám podarí každý mesiac odložiť aspoň pár desiatok eur, v dlhodobejšom horizonte sa to na vašich úsporách pozitívne odrazí.

Ak zarábate „pár eur navyše“ a váš mesačný pomer príjmov a výdajov je plusový, no napriek tomu sa vám odkladať „bokom“ veľmi nechce, viacerí poradcovia sa zhodujú na tom, aby ste si nastavili trvalý sporiaci príkaz. Túto čiastku budete jednoducho brať ako ďalšiu povinnú platbu a či už poputuje na bežný sporiaci účet, alebo s ňou budete investovať, je na vás. Dôležité je, že s týmito peniazmi nebudete vo vašom mesačnom rozpočte počítať, a teda ich neminiete. Podľa CBS News je v sporení kľúčová konzistentnosť.

Ďalšou vecou, na ktorej sa zhoduje väčšina finančných webov, je odkladanie takzvaných neočakávaných príjmov. Ak máte zamestnanie, v ktorom dostávate špeciálne odmeny, provízie, tringelty, prípadne máte súbeh zamestnaní a na účet vám „cinkne“ k bežnému príjmu nejaké to euro navyše, odložte si ich mimo bežných financií, s ktorými disponujete. Vytvoríte si tak efektívnu formu sporenia.