Seriál Dunaj, k vašim službám čelí kritike, s ktorou tvorcovia absolútne nerátali. Diváci špekulujú nad návratom obľúbenej postavy

Divákom sa nepáči, ako tvorcovia seriálu Dunaj, k vašim službám „odstránili“ jednu z obľúbených postáv. Vzhľadom na jeho obľúbenosť je však nečakané, akej kritike čelí nová séria už po odvysielaní prvej časti.

Ako upozorňuje portál MediaBoom, v minulosti viedli odchody obľúbených postáv aj ku koncu predtým vysoko sledovaných seriálov. Dobový seriál mapuje udalosti, ktoré sa odohrávajú počas druhej svetovej vojny a napriek romantickej linke zasahuje do osudov hrdinov tak, že je to veľakrát nebezpečné. Takto tragicky ukončili život už niekoľkým postavám.

Mnohé obľúbené postavy skončili

Diváci donedávna oceňovali rôzne zvraty a aj to, že tvorcovia ukazujú reálne príbehy a zobrazujú to, ako to skutočne v tej dobe bolo. Takto sa skončili príbehy postáv Anežky (Sára Suchovcová), Malvíny (Anna Jakab Rakovská) či napríklad Johanky (Mária Schumerová). Teraz však diváci nie sú nadšení z toho, že seriál opustila postava Petra Kučeru a tvorcovia tak čelia kritike.

Niektorí diváci si myslia, že sa vráti

„Odchod Petra bol prekvapením, ale inak strašne nudná časť. Na prvú časť v ďalšej sérií a po tak dlhom čase to malo fičať. Pristihla som sa, že ma to ani nebavilo pozerať a dokonca som odbiehala od televízora. To nie je dobré znamenie,“ napísala jedna diváčka a nebola jediná. Okrem obľúbenej postavy tak scenáristi prišli aj o romantickú linku medzi Petrom Kučerom a Klárou, ktorú hrá Kristína Svarinská.

„Už najbližšie týždne ukážu, nakoľko je vlna diváckej kritiky len momentálnou emóciou a či Markíza čelí budúcemu problému. Televízna história pozná mnoho príkladov, kedy ukončenie dejovej línie mimoriadne obľúbenej postavy negatívne ovplyvnil budúcnosť aj najväčších seriálových fenoménov. Svoje o tom vedia aj také seriály ako Panelák alebo Oteckovia,“ upozornil portál.

To, či naozaj obľúbenému seriálu klesne sledovanosť, ukážu až najbližšie týždne. Predstaviteľ Petra Kučeru, Marek Rozkoš, s koncom v seriáli nerátal a o zámeroch sa dozvedel polroka pred koncom jeho pôsobenia v seriáli. Napriek tomu, že jeho odchod je vraj definitívny, diváci stále špekulujú nad tým, že sa jeho postava vráti. Niektorí si myslia, že sa ukrýva a narážajú na to, že Klára hovorila o tom, že videla jeho pohreb, ale nie jeho telo.