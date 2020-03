Šéf cestovky BUBO sa ospravedlňuje za svoje vyjadrenia a odstupuje z mediálneho priestoru

Pred niekoľkými dňami v súvislosti s novým koronavírusom, šéf cestovnej kancelárie BUBO, ktorá sa špecializuje na exotické dovolenky, pobúril svojím videom takmer celé Slovensko. Pred kamerou zľahčoval situáciu s vírusom a nabádal ľudí cestovať do teplých krajín, kde majú krízu prečkať.

Vo videu podcenil epidémiu koronavírusu a rozdelil Slovákov na chudobných a bohatých a práve pre tým bohatým ponúkal svoje služby.

Podcenil situáciu

V novom videu sa ospravedlňuje, že podcenil situáciu. Prežil viaceré epidémie a nazdával sa, že situácia ohľadom koronavírusu bude rovnaká. Teraz už vie, že sa mýlil. Rozhodol sa teda vyvodiť voči sebe zodpovednosť a preto odstupuje z mediálneho priestoru a prenechá ho iným ľuďom z cestovky.

„Verím, že budú oveľa rozumnejší, respektíve nebudú takí hlúpi ako ja,“ vraví Ľuboš Fellner vo videu. Priznal, že čelí najhoršej kríze v cestovnom ruchu, aký zažil. Musia sťahovať ľudí z celého sveta a pracujú vo dne v noci.

Podporil lekárov

Ako vo videu uvádza, aj on je lekár a teraz si podľa neho lekári zaslúžia našu veľkú podporu. Sú v prvej línii, starajú sa o nás všetkých. V súvislosti s tým preto uviedol, že by po skončení krízy spojenej s koronavírusom rád pozval 30 lekárov na zájazd cez jeho cestovnú kanceláriu. Ako hovorí, je to iba malé gesto, aké môže poskytnúť.

Pozrite si spomínané video: