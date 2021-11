Sedel za trojnásobnú vraždu, ktorú nikdy nespáchal. Muž sa po neuveriteľných 43 rokoch konečne dostal na slobodu

Za mrežami sedí množstvo ľudí za skutky, ktoré v skutočnosti vykonal niekto iný. A naopak, mnoho z takých, ktorí zabíjali a kradli, stále ostáva na slobode. K tým menej šťastlivým patrí aj 62-ročný Kevin Strickland, ktorý si za mrežami odsedel 43 rokov napriek tomu, že bol nevinný.

43 rokov trpel kvôli zločinu, ktorý nespáchal

Po 43 rokoch sa Kevin Strickland konečne dočkal spravodlivosti, aj keď roky, ktoré strávil za mrežami, mu už nikto nevráti. V nápravnom zariadení v Missouri sa ocitol po tom, čo ho neprávom odsúdili za trojnásobnú vraždu, z toho dve súd vyhodnotil ako vraždy druhého stupňa, píše portál CNN. Už od začiatku Kevin tvrdil, že je nevinný, napriek tomu mu však súd vymeral doživotný trest bez možnosti podmienečného prepustenia.

Napokon sa však predsa len dočkal, na slobodu bol prepustený včera, 23. novembra. Sedel na vozíčku, no vyjadril sa, že je nesmierne vďačný každému, kto si ho počas tých desaťročí vypočul a veril mu, že hrozný zločin skutočne nespáchal. Súd napokon všetky obvinenia stiahol. Podľa The National Registry of Exonerations ide o najdlhší čas, aký v Missouri strávil človek, o ktorom sa preukázalo, že je nevinný.

Niet sa čo čudovať, že Strickland nemohol po verdikte uveriť tomu, že môže ísť na slobodu. Už totiž prestal veriť, že tento deň vôbec niekedy nastane. Pre médiá sa vyjadril, že o svojom prepustení sa dozvedel náhodne zo správ. Práve sledoval telenovelu, keď sa vo vysielaní dozvedel, že súd po 43 rokoch uznal, že je nevinný.

Polícia ju k zmene výpovede dotlačila

Strickland vypovedal počas trojdňového súdneho procesu začiatkom tohto mesiaca, ktorého súčasťou boli aj očití svedkovia. Kevinov právny tím predložil argumenty a dôkazy o jeho nevine.

K vraždám došlo 25. apríla 1978 v Kansas City. Traja ľudia prestrelku neprežili, jedinou preživšou bola Cynthia Douglasová, informuje portál KSBH. Tá v roku 1978 vypovedala, že Kevin bol na mieste v čase, keď sa tragédia odohrala. Nikdy však nepovedala, že strieľal. Políciu ihneď informovala, že páchateľmi boli Vincent Bell a Kiln Adkins.

Až na ďalší deň policajti naznačili Douglasovej, že Kevinove vlasy zodpovedajú popisu strelca. Jej úsudok mal byť v deň streľby ovplyvnený tým, že užila koňak a marihuanu. Nasledujúcich 30 rokov však tvrdila, že Stricklanda identifikovala nesprávne a v skutočnosti nestrieľal, nikto ju však nepočúval, až kým sa nespojila s neziskovou organizáciou Midwest Innocence Project. Žena v roku 2015 zomrela.

Pochybenie je neraz na strane očitých svedkov

Kým Kevin strávil za mrežami 43 rokov, zvyšní dvaja odsúdení si odsedeli po 10 rokov. Napriek tomu, že si nespravodlivo odsedel tak dlhý čas, Strickland sudcovi poďakoval, že znova posúdil dôkazy, ktoré boli naozaj falošné, vypočul si ho a prehodnotil jeho prípad. Američan dúfa, že teraz, keď je na slobode, bude môcť pomáhať ďalším ľuďom, ktorí boli neprávom odsúdení. Bude sa vraj usilovať o to, aby sa zákony zmenili, aby zbytočne netrpeli ďalší nevinní ľudia.

Kevin by mal dostať odškodné za čas, ktorý strávil vo väzení a organizácia Midwest Innocence Project zas spustila GoFundMe kampaň, ktorej cieľom je pomôcť mu opäť naštartovať svoj život. V roku 2020 bolo v USA oslobodených 129 ľudí. Tí si mali spolu za mrežami odsedieť 1 737 rokov. Až 30 % ľudí je neprávom odsúdených preto, lebo výpovede očitých svedkov boli neúplné alebo chybné.