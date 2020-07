Satelity zachytili Godzillu: Rekordné množstvo prachu zo Sahary prekonalo 8 000 kilometrov

Prach zo Sahary sa vanie naprieč Atlantikom smerom na západ každý rok. Vedci tento jav sledujú už dve desaťročia, tento rok ich však množstvo saharského prachu prekvapilo. Mrak piesku preto získal prezývku Godzilla. Množstvo prachu zachyteného satelitmi na jeho ceste naprieč Atlantikom je najväčšie od začiatku meraní.

Vedci jav nazývajú Saharian Air Layer, teda Saharská vzdušná vrstva. Tvorí sa v období medzi koncom jari a začiatkom jesene, pričom maximálna aktivita pripadá spravidla na august. Tento rok to bolo o čosi skôr. V uplynulých týždňoch sa cez Atlantický oceán smerom na západ prenieslo rekordné množstvo saharského prachu, celú udalosť sa podarilo zaznamenať satelitom Európskej vesmírnej agentúry ESA.

Saharský piesok presúvajúci sa atmosférou je prirodzeným javom. Vzniká v dôsledku silného nízkeho prúdenia vzduchu nad najväčšou púšťou sveta. Piesok a prach sa dostáva do vyšších častí atmosféry, kde sa hromadí aj niekoľko týždňov. Keď prenikne do troposféry prúdenie vzduchu, prachový oblak postupne akoby „zametá“ cez Atlantický oceán smerom na oblasť Karibiku a územie Spojených štátov amerických.

Rekordné množstvo prachu

Zaujímavý jav sa opakuje každoročne, vedci pritom presun saharského prachu monitorujú už dve desaťročia. Podľa amerického úradu NOAA bol tohtoročný oblak o 60 až 70 % prašnejší ako zvyčajne, oficiálne bol preto označený za rekordný. V zámorí si prichádzajúci oblak saharského prachu dokonca vyslúžil prezývku podľa známeho fiktívneho monštra z Japonska.

Prach zo Sahary, ktorý prúdi každoročne ponad Atlantik sa väčšinou rozptýli v atmosfére a postupne klesne do vôd oceánu skôr, ako sa dostane nad americkú pevninu. Tento rok však oblak prekonal viac ako 8 000 km a dostal sa až do blízkosti karibských štátov a južných štátov USA. Celú udalosť zachytili európske satelity, ESA považuje dáta za mimoriadne cenné a sľubuje si od nich prínos v oblasti modelovania kvality ovzdušia vo svete.

Prach nesie živiny

Aj keď sa to na prvý pohľad môže zdať inak, saharský prach je životodarnou súčasťou najdôležitejších ekosystémom na našej planéte. Prach zo Sahary spadajúci do Atlantiku totiž obsahuje živiny životne dôležité pre fytoplanktón, ktorý je zas dôležitou obživou morských živočíchov. Prach sa cez oceán dostáva aj do Južnej Ameriky, kde zas poskytuje veľké množstvo živín pre najväčší dažďový prales na našej planéte.