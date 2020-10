Samice krta majú vaječníky, no narastú im aj semenníky. Vedci prišli na to, k čomu slúžia

Väčšina z nás vie, že ich na povrchu vidno len zriedkavo, keďže väčšinou žijú v podzemí. Okrem toho vieme, že sa živia hmyzom. Vedeli ste však, že samičky krtkov majú semenníky?

V podzemí je to hotový boj o prežitie

Krtkovia to vôbec nemajú ľahké. Ak totiž v podzemí narazia na nepriateľa, nie je čas hľadať únikové cestičky či plánovať stratégie. Aj samice krtka musia byť agresívne, aby prežili. Evolúcia to preto zariadila tak, že samice majú nielen vaječníky, ale aj semenníky a tejto zvláštnej časti anatomickej výbavy sa hovorí ovotestis. Ako informuje štúdia publikovaná v časopise Science, je to gonáda, ktorá nesie znaky semenníkov, ale aj vaječníkov. V súčasnosti sa vedci snažia lepšie pochopiť, ako k takejto biologickej zmene vôbec došlo, píše portál Science Alert.

Sexuálny vývin cicavcov je mimoriadne zložitý. Vedci však vedia, že v istom bode sa telo cicavca začne vyvíjať jedným alebo druhým smerom, stane sa z neho samec alebo samica. Vedcov zaujíma, ako je možné, že evolúcia tento proces dokázala pozmeniť a vytvoriť tak cicavca, akým je napríklad krt.

Podobne ako bežný samičí vaječník, aj gonáda samice krta uvoľňuje vajíčka pripravené na oplodnenie. Súčasťou vaječníka je časť semenníkov, tie však nie sú schopné uvoľňovať spermie. Namiesto toho obsahuje bunky, ktorým sa hovorí Leydigove a ich úlohou je uvoľňovať do tela samice dávku androgénov, teda samčích pohlavných hormónov.

V genetickej informácii majú niečo navyše

Vývin semenníkov u cicavcov väčšinou závisí od prítomnosti špecifického génu na chromozóme Y, aby sa tvorba testosterónu spustila včas. Ak chromozóm Y chýba, je pre organizmus v embryonálnom štádiu oveľa náročnejšie spustiť reťazec zmien, ktoré by vytvorenie semenníkov zabezpečili. Pre vedcov je preto záhadou, ako je možné, že sa táto zmena deje u samíc krta, ktoré majú chromozómy XX a nie XY, ako majú samce.

Niekoľko hypotéz sa vedcom podarilo vytvoriť vďaka hĺbkovej analýze genómu. Jedna z nich tvrdí, že zmeny sa dejú nielen v samotných génoch, ale aj v ich regulačných oblastiach. Hĺbková analýza bola vykonaná na krtoch druhu Talpa occidentalis, pričom získané údaje neskôr vedci porovnávali aj s ďalšími druhmi, napríklad s krtom hviezdonosým, kde samičky majú taktiež vaječníky a aj semenníky.

Vďaka tomu sa vedcom podarilo zistiť, že samice krta majú v genetickej informácii niečo navyše, a to kód v oblasti, ktorý aktivuje genetický faktor FGF9 (ten je za vývin semenníkov zodpovedný), píše portál Biologists. Okrem toho, objavili dve kópie génu, ktorý je zodpovedný za syntézu androgénov. Kým samice iných cicavcov majú len jednu kópiu, samice krta majú až tri.

Vedci v štúdii dodávajú, že v tomto prípade evolúcia vzala už existujúcu výbavu samíc krtov a usporiadala ju novým spôsobom, vďaka čomu u nich vznikla tzv. intersexualita. Iné orgánové sústavy týmto javom nijak ovplyvnené nie sú, zdá sa však, že pre samice krta sú kľúčom k prežitiu v náročných podmienkach.