Sága Twilight sa rozšíri. Jej autorka chystá ďalšie dve nové knižky

Len pred pár týždňami spisovateľka Stephenie Meyer vydala knižku s názvom Midnight Sun, ktorá je vlastne prerozprávaním udalostí prvých štyroch kníh kultovej Twilight ságy z pohľadu postavy upíra Edwarda. Keďže sa však predajnosti darilo až prekvapivo dobre, rozhodla sa autorka svoje najslávnejšie dielo rozšíriť ďalšími dvoma časťami.

„Mám už napísanú ich osnovu a dokonca aj hotovú jednu kapitolu z prvej z nich,“ priznala Stepehnie Meyer v nedávnom online rozhovore, informuje web Unilad. Slávna fantasy romantická sága Twilight sa tak s istotou dočká dvoch ďalších nových dielov, čo nesmierne potešilo milióny fanúšikov literatúry po celom svete.

O čom a kedy budú, nevedno

O čom však dve nové knižky budú, autorka neprezradila a zatiaľ si to necháva pre seba. Niet sa ale čomu čudovať. Jednu nepríjemnú skúsenosť s ukradnutím rukopisu a jeho zverejnením na internete už má. Išlo práve o knižku Midnight Sun, ktorý nedávno Meyer dokončila a vydala.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Twilight Saga 🧛‍♂️ (@twilight), 6 Aug 2020 o 12:21 PDT

Príbeh Midnight Sun je vlastne prerozprávaínm udalostí z prvých kníh Twilight ságy a autorka ho plánovala vydať už dávnejšie. Prvé kapitoly jej však niekto z počítača ukradol a zverejnil na internet. Meyer sa následne rozhodla fanúšikom oznámiť, že knižku nedokončí a svet Twilightu už nikdy nenavštívi. Potom ale nastal zlom a Midnight Sun v knižnej verzii s Edwardovými myšlienkami predsa len vyšlo.

Ešte si na ne počkáme

Na dve nové Twilight knižky si ale budú musieť fanúšikovia chvíľu počkať. Meyer má v pláne najskôr dokončiť to, čo má načaté. Rada by dokončila knižku o celkom inom svete – s novými pravidlami a aj mytológiou. Potom sa pustí do rozšírenia Twilight ságy dvomi novými príbehmi. Či však budú hlavnými hrdinami opäť Bella s Edwardom, je otázne. Ich príbeh totiž štyri časti Twilight ságy uzavreli. To, že by sa v nových dvoch knihách objavili ale vylúčené nie je.