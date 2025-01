S Yellowstonom sa deje niečo zvláštne: Supervulkán by mohol rozpútať peklo, toto hrozí podľa odborníkov

Vedci zaznamenali v hĺbke yellowstonského krátera pohyb, ktorý vyvoláva obavy. Magma sa presunula do oblasti, kde to nečakali.

Článok pokračuje pod videom ↓

Mohol by sa spiaci obor prebrať?

Ako informuje Mail Online, vulkán nachádzajúci sa pod Yellowstonským národným parkom vo Wyomingu, je schopný spôsobiť ničivú erupciu. Spí už 640 000 rokov, odborníci preto majú obavy, že sa to môže čoskoro zmeniť. Magma v kaldere sa podľa analýz pohybuje na severovýchod a spolu s ňou sa presúva aj koncentrácia sopečnej činnosti. Predtým sa koncentrovala najmä v západnej časti.

Yellowstonská kaldera sa nachádza v západnej a centrálnej časti parku a meria približne 55 krát 72 kilometrov. Vznikla pri kataklizmatickom výbuchu sopky pred stovkami tisíc rokov. Vedci zistili, že magma sa nachádza vo viacerých oddelených podzemných zásobníkoch. Práve vďaka tomu k erupcii už dlhšie nedošlo. Zmieňovaný posun ale podľa vedcov zapríčinil, že by časom k erupcii mohlo dôjsť.

Podľa The Washington Post sa odborníčka Ninfa Bennington vyjadrila, že v súčasnosti v žiadnej časti regiónu okamžitá erupcia nehrozí. Nachádza sa tu síce dosť magmy, no keďže je oddelená, riziko je nízke. Predchádzajúce štúdie ukázali, že pod kalderou sa nachádzajú dva typy magmy. Jedným z nich je bazaltová magma, ktorá bežne vzniká priamym tavením zemského plášťa.

Nastala významná zmena

Bazaltová magma vyviera ľahšie vďaka nižšiemu odporu pri prúdení. Je však hustá a hlboko pod kalderou. Je teda nepravdepodobné, že by spôsobila erupciu. Druhým typom je ryolitová magma, ktorá je hustejšia a obsahuje viac kremíka. Nachádza sa bližšie pod povrchom, no bolo by potrebné, aby došlo k výraznému zvýšeniu tlaku, aby došlo k erupcii. V minulosti už taká situácia nastala. V priebehu dvoch miliónov rokov nastali v Yellowstone tri veľké kalderové erupcie, ktoré vyvreli zo zásobníkov ryolitovej magmy.

Na základe objemu zásob ryolitovej magmy pod severovýchodnou časťou Yellowstonskej kaldery a ďalších ukazovateľov vedci v štúdii publikovanej prostredníctvom Nature dospeli k záveru, že koncentrácia budúcej ryolitovej vulkanickej aktivity sa posunula na severovýchod.

Ide o významnú zmenu, pretože za posledných 160 000 rokov sa ryolitová sopečná činnosť vyskytovala na väčšine územia Yellowstonskej kaldery okrem severovýchodnej oblasti. Vzhľadom na veľký obsah magmy pod národným parkom je isté, že táto oblasť stojí za pozornosť a je nutné ju sledovať. Podľa odborníkov sa ale nikto, kto sa chystá park v dohľadnej dobe navštíviť, nemusí obávať.