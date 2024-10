S polárnym vírom niečo nie je v poriadku: Podľa odborníkov je nezvyčajne slabý. Takto to zmení zimu

Nad severným pólom sa v stratosfére začal v septembri rozvíjať nový polárny vír. Už vtedy sme vás informovali, že podľa odborníkov je nezvyčajne slabý, čo v podstate pretrváva až dodnes. Paradoxne to ale môže pre Európu znamenať ešte chladnejšiu zimu.

Odborníci očakávajú takýto slabý polárny vír ešte minimálne v najbližších dvoch týždňoch a priblíži sa k rekordu za posledných 66 rokov. Práve to však znamená chladné počasie, ktoré je ale zatiaľ blokované na západe, píše Severe Weather Europe. Ak by polárny vír takto vydržal, pre nás by to v zime znamenalo prísun studeného vzduchu.

Nezvyčajný vývoj

Tvorba tohto víru začína obvykle v auguste, výrazne stúpa v septembri a v priebehu októbra. Najchladnejšie obdobie dosahuje v novembri a decembri, kedy býva zvyčajne najsilnejší. Tento rok to ale zrejme neplatí. Keď je polárny vír silný, studený vzduch zostáva v polárnych oblastiach, čo má za následok mierne zimy vo veľkej časti Európy.