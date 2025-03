S oceánskymi prúdmi sa deje niečo zlé: Vedci sú znepokojení, môže to mať katastrofálne následky

Odborníci dvíhajú varovný prst. Najsilnejší oceánsky prúd na Zemi sa v dôsledku zmeny klímy môže postupne spomaliť. Prognózy nie sú vôbec dobré, vyvolávajú obavy.

Mohol by vzniknúť začarovaný kruh

Ako informuje Mail Online, odborníci varujú, že antarktický cirkumpolárny prúd (ACC) sa postupne spomaľuje následkom zmeny klímy. ACC každú sekundu premiestni milióny kubických metrov vody v rámci neprerušovaného kruhu okolo celého antarktického kontinentu.

Najnovšie výskumy ale ukazujú, že do roku 2050 by sa prúd mohol spomaliť až o 20 %. Ak by k tomu došlo, mohol by vzniknúť začarovaný kruh rýchleho topenia ľadu, zvyšovania hladiny morí a prudkého nárastu globálnych teplôt. ACC je vyše štyrikrát silnejší ako Golfský prúd a je kľúčovou súčasťou oceánskeho pásu, ktorý presúva vodu, teplo a živiny okolo planéty.

Komplexné procesy si vyžadujú rovnováhu

Odborníci z univerzity v Melbourne sa vyjadrili, že v oceáne prebiehajú nesmierne komplexné procesy, ktoré si vyžadujú rovnováhu. Ak dôjde k jej narušeniu, celý proces sa môže rozpadnúť a globálne otepľovanie sa ešte viac urýchli. Aby ACC mohol fungovať ako má, potrebuje studenú slanú vodu.

Problém však predstavuje rýchle topenie ľadovcov, následkom ktorého sa v slanom oceáne ocitá veľké množstvo sladkej vody. Zmena salinity neostáva bez následkov.

Vedci využili počítačový model, aby vytvorili predpoveď, ako sa ACC bude správať v budúcnosti, ak bude stúpať množstvo skleníkových plynov. Simulácie ukázali, že len samotné topenie ľadu by do roku 2050 spôsobilo spomalenie ACC o 20 %. To by znamenalo zvýšený výskyt extrémnych výkyvov počasia po celej Zemi. Nehovoriac o negatívnych dosahoch na už aj tak dosť citlivý antarktický ekosystém.