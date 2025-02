Záhadný kráter vedci nedokážu vysvetliť: Aj po desiatkach rokov skúmania vyvoláva viac otázok ako odpovedí

Kráter Savonoski je okrúhla jama v aljašskom národnom parku Katmai. Odkedy ho vedci objavili, majú ohľadom neho stále viac otázok ako odpovedí. Do dnešného dňa je veľkou záhadou. Ako je to možné?

Ako informuje web Live Science, kráter Savonoski je takmer dokonale okrúhly otvor na Aljaške, ktorý vedci po geologickej stránke jednoducho nedokážu vysvetliť. Nejde však o žiaden nadprirodzený jav či prácu mimozemšťanov. Kráter meria v priemere približne 500 metrov, je hlboký 110 metrov a je čiastočne naplnený vodou zo zrážok a topiaceho sa snehu.

Zo vzduchu vyzerá, akoby vznikol po náraze meteoritu. Také krátery sú zvyčajné okrúhle a pomerne hlboké. Geológom sa však doteraz nepodarilo nájsť ani jediný dôkaz o dopade vesmírneho telesa na toto miesto. Výskumy pritom prebiehajú už niekoľko desaťročí.

