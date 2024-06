S Chorvátskom sa stane niečo strašné: Odborníci majú zlé správy, počasie sa tu čoskoro výrazne zmení

Chorvátsko patrí medzi najobľúbenejšie dovolenkové destinácie nielen Slovákov, ale aj turistov z desiatok krajín. Populárne je kvôli prijateľným cenám, ktoré síce za posledné roky narástli, no pre Slovákov je dôležitým faktorom aj dostupnosť autom či vlakom a veľkú úlohu hrá aj relatívne príjemné podnebie. To by sa však malo v najbližších desaťročiach zmeniť, píše britský The Telegraph.

Článok pokračuje pod videom ↓

Teploty ako v Dubaji

Do konca storočia by chorvátske leto mohlo podľa odborníkov pripomínať Dubaj, kde sú priam neznesiteľné teplá. Poukazujú napríklad na Grécko. Tu už tento jav začal a krajina aktuálne zažíva obrovskú vlnu horúčav. Podobná situácia je aj v Katalánsku a na Sicílii.

Teploty by dokonca mohli v Európe čoskoro prekročiť hranicu 50 stupňov Celzia, tvrdí britský meteorológ Peter Stott. Ako prvé sa má stať obeťou vysokých teplôt práve okolie Stredozemného mora, ktoré tak doplatí na svoju polohu blízko Afriky.

Rekordné teploty sa však očakávajú už toto leto a najviac bude ohrozená južná Európa. Úmrtnosť v dôsledku horúčav by mala stúpnuť až o 30 percent a letá budú nielen suchšie, ale aj dlhšie. Hladina Stredozemného mora môže do roku 2100 stúpnuť až o jeden meter. Zmení sa aj dovolenková sezóna. Tá bude výrazne dlhšia a dovolenka v máji či v októbri sa v Chorvátsku stane bežnou záležitosťou.