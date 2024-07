Rytmus údajne odmietol vládnu funkciu od Smeru. Mal sa stať ambasádorom slobody slova

Slovenský raper Patrik „Rytmus“ Vrbovský sa v apríli tohto roka zapojil do kampane pred 2. kolom prezidentských volieb, kedy už počas moratória vyjadril svoju podporu Petrovi Pellegrinimu. Viaceré zdroje vtedy tvrdili, že len pár dní pred svojím vyhlásením sa nachádzal na úrade vlády, kde sa mal stretnúť s predstaviteľmi vládnej strany Smer-SD.

Rytmus spĺňa podmienky

Ako sa ukazuje, toto stretnutie mohlo mať dohru. Portál Aktuality dnes prišiel s informáciou, že známemu spevákovi mala byť ponúknutá vládna funkcia. Predstavitelia Smeru podľa zdrojov portálu rapera oslovili s ponukou na pozíciu vládneho ambasádora slobody slova, čo mal Rytmus následne odmietnuť, lebo nechce byť spájaný s politikmi.

Šéf úradu vlády Juraj Gedra dokonca stretnutie s hudobníkom potvrdil, no odmietol tvrdenia o ponúknutej funkcii. Povedal však, že sa s ním o tejto myšlienke bavili. Funkcia ambasádora by bola vyvrcholením svojského nápadu troch Smerákov s názvom „Rešpektujem iný názor,“ za ktorým stoja Juraj Gedra, Erik Kaliňák a Richard Glück. „Mal by to byť niekto, kto má dostatočný výtlak v médiách, na sociálnych sieťach alebo inde,“ opísal budúceho ambasádora ešte v júni Erik Kaliňák. Aktuality speváka oslovili, aby sa k téme vyjadril, no odpovede sa portál nedočkal.