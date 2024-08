Svokra, akú by ste asi nechceli. Modelka Simona Krainová má pre nápadníčky jej synov veľavravný odkaz

Simona Krainová patrí k najkrajším ženám šoubiznisu a vyzerá naozaj neuveriteľne dobre. Naposledy zažiarila na módnej prehliadke Fera Mikloška, kde ju sprevádzal manžel, ale aj jej dvaja synovia Max a Bruno a taktiež jej svokra.

Portálu Topky sa podarilo s topmodelkou aj porozprávať, pričom prezradila, že jej synovia sú zmätení, keď vidia celý ten humbuk, ktorý okolo nej je. „Ale Max prišiel minule za mnou a hovorí – mami, ja neviem ako si vyberiem dievča, pretože žiadne nie je krajšie ako ty – to bol pre mňa ten najväčší kompliment, som sa fakt rozplakala. Ale oni ma už berú, že som taký majetok všetkých, pretože Bruno, keď niekam ideme, tak sa ľudia so mnou fotia a on hovorí – už zase. Ale sú trošku žiarliví, trošku začnú potom robiť scény, že chcú tú maminku pre seba a prosia ma, aby sme nechodili na také akcie, kde blýskajú fotoaparáty,“ povedala Simona.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa simonakrainova (@simonakrainova)

Synov do spoločnosti nechce brať

Vysvetlila tiež, že ich neberie do spoločnosti a snaží sa ich od toho držať, aby mali pokoj a vyrastali čo najviac normálne. Snaží sa byť obyčajnou mamou a tak ju aj vnímajú. Doma nenosí krásne róby, ale pyžamá a tepláky, odmaľuje sa a venuje sa hlavne im. „Hráme sa, rozprávame sa o ich životoch, o ich snoch, takže to nie je o mne,“ povedala. Tentoraz ich však zobrala na prehliadku do Piešťan, kde ju prvýkrát videli aj na móle. Priznala, že ich musela nútiť, aby si dali košele a kravaty a že svet chlapcov je úplne odlišný.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa simonakrainova (@simonakrainova)

Aká bude svokra?

„Chcela som dve dievčatá, čo budú modelky, ale to už neklapne,“ zasmiala sa. Priznala tiež, že dúfa, že keď na to príde, bude mať dobré nevesty. Jej synovia však majú množstvo nápadníčok už teraz. „Snažia sa dobýjať srdcia mojich mladých mužov, ale nemajú šancu, cezo mňa nič neprejde!“ dodala so smiechom, pričom priznala, že vie, že bude ako z filmu Diabolská svokra a jej hrany nikto neotupí.