Rušňovodič riadil vlak s 2,5 promile v krvi. Ignoroval zastávky, ZSSK pristúpila k tvrdým opatreniam

Rušňovodič osobného vlaku na trase z Komárna do Bratislavy vzbudil pozornosť najmä z dôvodu, že nezastavoval na zastávkach. Po upovedomení ho polícia podrobila dychovej skúške, ktorá odhalila enormných až 2,5 promile alkoholu v krvi. K veci sa už vyjadrila aj ZSSK.

Sprievodkyňa na spomínanej trase zistila, že s vedením vlaku nie je niečo v poriadku. Dôkazom bolo ignorovanie dvoch pravidelných zastávok. Po privolaní polície sa 51-ročný rušňovodič podrobil v Dunajskej Strede dychovej skúške, ktorá ukázala až 2,5 promile alkoholu v krvi.

Rázne stanovisko ZSSK

Vo vozni sa pritom v danom momente viezlo 20 cestujúcich. Zamestnanec ZSSK dostal hodinovú výpoveď a teraz mu po preskúmaní okolnoszí hrozí až 5 rokov za mrežami. Táto správa pochopiteľne rýchlo obletela verejnosť, pričom s reakciou dlho nečakala ani Železničná spoločnosť Slovensko.

„Takéto incidenty nebudeme v žiadnom prípade tolerovať! Vrhajú zlé svetlo na našich viac ako 1 200 rušňovodičov! S platnosťou od dnešného dňa som nariadil až do odvolania vykonávanie dychových skúšok zameraných na alkohol pre všetok vlakový personál nastupujúci do práce a rovnako som nariadil zvýšiť počet takýchto kontrol aj po ukončení pracovných zmien. S previnilcom sa samozrejme ihneď rozlúčime. Ďalej ho bude riešiť policajný zbor. Situácia je o to smutnejšia, že išlo o človeka, ktorý pre nás spoľahlivo viedol vlaky viac ako 35 rokov,“ povedal v pondelok predseda predstavenstva ZSSK Roman Koreň.

ZSSK v statuse na sociálnej sieti dodala, že aktuálne je v procese príprav na povolanie rušňovodiča 150 kandidátov, z toho 78 v 3 kurzoch a zvyšok je na výcviku po kurze. V priebehu tohto roka 109 z nich ukončí vzdelávanie a výcvik a nastúpi na výkon práce rušňovodiča.