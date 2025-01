Rusko sa na Ukrajine nezastaví: Putin chce obnoviť Sovietsky zväz, pripravuje sa na stret s NATO. Môže k nemu dôjsť čoskoro

Pre Putina nie je Ukrajina konečnou zastávkou a jediným cieľom. Chce ovládnuť aj ďalšie územia, a to tie, ktoré boli v minulosti súčasťou Sovietskeho zväzu.

Treba počítať s najhorším

Podľa TN Nova to tvrdí nemecký generál Wolfgang Ohl, ktorý zároveň hovorí, že aj Severoatlantická aliancia (NATO) si uvedomuje hrozbu šíriacu sa z Kremľa. Ak sa situácia bude vyvíjať tak ako dnes, v roku 2029 by mohlo dôjsť k stretu medzi NATO a Ruskom.

To, že je rozpad Sovietskeho zväzu najväčšou katastrofou 20. storočia, dal Putin i jeho okolie niekoľkokrát jasne najavo. Podľa generála Ohla je ich cieľom obnoviť model z 19. storočia.

„Akokoľvek drsne to znie, nejde o regionálny konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou, ale o prvú kocku domina v Putinovej snahe obnoviť Rusko do pôvodnej veľkosti Sovietskeho zväzu. Musíme sa tomu pozrieť do očí,“ odkázal.

Vyhrážky z Moskvy

Putinovo okolie sa netají tým, že plánuje meniť geopolitickú mapu a z Moskvy pravidelne zaznievajú vyhrážky smerom do Poľska, Nemecka, či do Veľkej Británie.

Niekdajší prezident Dmitrij Medvedev označil pobaltské štáty za ruské provincie. „Tri pobaltské štáty susedia na severe s Ruskom, Bieloruskom, potom nasleduje 65 kilometrov dlhá spoločná hranica Litvy s Poľskom a na západe Kaliningrad ako ruská enkláva v Baltskom mori. To znamená, že jediným spojením medzi priestorom NATO a pobaltskými štátmi je tento úzky pruh zeme dlhý 65 kilometrov,“ opísal Ohl.

Dodáva, že Moskva je aktuálne v pozícii, kedy môže kompenzovať svoje značné personálne aj materiálne straty na Ukrajine. Kremeľ je podľa neho schopný vyrobiť alebo opraviť viac starej techniky, než koľko jej denne stratí.

Znamená to, že ak budú takéto podmienky dodržané, v roku 2029 sa bude môcť Rusko postaviť proti NATO. „Ešte sa uvidí, kto to urobí skôr a ako, či zaútočí na niekoľkých miestach, či najskôr hybridne a potom frontálne,“ predpovedal.

Generál Ohl pritom nie je jediný, kto varuje pred útokom Ruska. Varovný prst dvíhajú aj iní predstavitelia Aliancie. Podľa zástupcu asistenta generálneho tajomníka NATO pre inovácie, hybridnú a kybernetickú oblasť, Jamesa Appathuraia, si musia štáty vyjasniť, aké nepriateľské akcie už sú za hranicou a môžu vyvolať reakciu Aliancie, a to vrátane vojenskej sily.

„Existuje reálna možnosť, že jeden z týchto útokov spôsobí značný počet obetí, alebo veľké hospodárske škody. A potom nechceme byť v situácii, kedy nemáme premyslené, čo budeme ďalej robiť,“ odkázal Appathurai.