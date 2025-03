Rusko reaguje na 30-dňové prímerie: Nevyzerá to vôbec ružovo, z Kremľa si kladú podmienky

Rusko na americký návrh na 30-dňové prímerie zareaguje až po tom, čo mu Spojené štáty poskytnú podrobnosti, uviedol v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Moskva podľa neho momentálne dôkladne analyzuje vyhlásenia, ktoré vyplynuli z rokovaní medzi americkými a ukrajinskými predstaviteľmi v Saudskej Arábii, píše TASR podľa stanice Sky News.

Nemenované ruské zdroje predtým podľa agentúry Reuters na americký návrh reagovali rezervovane a naznačili, že ruský prezident Vladimir Putin ho v jeho súčasnej podobe pravdepodobne neprijme. Podľa týchto predstaviteľov musela akákoľvek dohoda o ukončení vojny na Ukrajine zohľadniť ruské územné zisky aj doterajšie obavy Moskvy.

Podmienky si chce určovať Rusko

Predseda zahraničného výboru hornej komory ruského parlamentu Konstantin Kosačev zdôraznil, že prípadná dohoda musí byť za podmienok, ktoré určí Rusko, nie Spojené štáty.

Vojna, ktorú začalo Rusko svojou inváziou na Ukrajinu 24. februára 2022, si dosiaľ vyžiadala stovky tisíc mŕtvych, vysídlila milióny ľudí a vyvolala najväčšiu roztržku medzi Moskvou a Západom od kubánskej raketovej krízy v roku 1962, píše Reuters.

Americký prezident Donald Trump doterajšiu politiku voči Moskve zvrátil, začal s ňou opätovne rokovať na bilaterálnej báze a dočasne pozastavil poskytovanie americkej vojenskej pomoci aj výmenu spravodajských informácií s Ukrajinou.

Dohoda medzi USA a Ukrajinou

Oboje obmedzenia napokon Spojené štáty po približne týždni zrušili v utorok, keď Ukrajina vyjadrila ochotu prijať návrh na 30-dňové prímerie s Ruskom, ktorý na rokovaniach s jej zástupcami v saudskoarabskej Džidde predložili americkí predstavitelia. Loptička je teraz na strane Ruska, povedal po stretnutí šéf americkej diplomacie Marco Rubio.

Vysokopostavený ruský predstaviteľ pre Reuters povedal, že pre Putina bude náročné súhlasiť s myšlienkou prímeria bez toho, aby sa dohodli podmienky a získali nejaké záruky. „Putin má silnú pozíciu, pretože Rusko napreduje,“ povedal zdroj pod podmienkou zachovania anonymity. Bez záruk popri prímerí by sa podľa neho pozícia Ruska mohla rýchlo oslabiť a Západ by potom mohol obviniť Moskvu, že nie je schopná vojnu ukončiť.

Podľa ďalšieho ruského predstaviteľa návrh na pozastavenia bojov pôsobí z pohľadu Ruska ako pasca. Aj on tvrdí, že Putin by len ťažko zastavil vojnu bez konkrétnych záruk alebo prísľubov. Tretí zdroj zase upozornil, že celkový dojem spočíva v tom, že Spojené štáty súhlasili s obnovením vojenskej pomoci a výmeny spravodajských informácií a tento krok „ozdobili“ návrhom na prímerie.

„Rusko (na Ukrajine) postupuje, a preto to bude s Ruskom inak,“ uviedol Kosačev v príspevku na sieti Telegram. „Akékoľvek dohody – so všetkým pochopením pre potrebu kompromisu – by mali byť za našich podmienok, nie za amerických. A to nie je chválenkárstvo, ale pochopenie, že skutočné dohody sa stále píšu tam, na fronte. To by mali pochopiť aj vo Washingtone,“ dodal.

Putin chce mier a sám pritom začal vojnu

Reuters pripomína, že Putin opakovane odmieta krátkodobé prímerie. „Nepotrebujeme prímerie, potrebujeme dlhodobý mier zabezpečený zárukami pre Ruskú federáciu a jej občanov. Je zložitou otázkou, ako tieto záruky zabezpečiť,“ povedal v decembri. V januári na schôdzke ruskej Rady bezpečnosti zase naznačil, že by nemalo dôjsť „k nejakému oddychu na preskupenie síl a prezbrojenie s cieľom následného pokračovania konfliktu“.

Svoje podmienky na ukončenie vojny na Ukrajine Putin stanovil vlani v júni. Ukrajina sa podľa nich musí vzdať ambície vstúpiť do NATO a stiahnuť vojakov zo všetkých štyroch svojich oblastí, ktoré si nárokuje Rusko, hoci ich nemá plne pod kontrolou. Podľa ruských odhadov ovládajú sily Moskvy momentálne 75 percent územia ukrajinskej Doneckej, Záporožskej a Chersonskej oblasti a viac než 99 percent územia Luhanskej oblasti.