Ruská propagranda nepozná hranice: Najnovšie zneužili fotky detí, ktoré podporovali ukrajinskú armádu

Ruská agresia na Ukrajine trvá už viac ako šesť mesiacov, pričom okrem armády a vojenskej techniky hrá svoju rolu aj mediálna propaganda. Najnovšie sa ruskí okupanti rozhodli zneužiť fotografie ukrajinských detí, ktorých cieľom bol pravý opak.

Sprievodným znakom propagandy je často skresľovanie faktov či využívanie ľudskej vášne. Podobným príkladom šírenia informácií je aj prípad z ukrajinského mesta Cherson, ktoré je v súčasnosti okupované ruskou armádou.

Celá vec však začala ešte v máji, kedy sa profesionálna fotografka, Anna Pasičniková, rozhodla zhotoviť fotografie ukrajinských detí na podporu tamojšej armády v boji proti Rusku. Ukrajinka nafotila zábery svojho syna a jeho kamarátky príznačne na slnečnicových poliach, ktoré spolu s modrým nebom znázorňujú aj farby na ukrajinskej vlajke, píše portál O médiách.

Chcela podporiť Ukrajinu

„Rozhodla som sa fotografovať naše deti. Ukrajinské deti. Nie nejaké v štúdiu, ale deti, ktoré si skutočne všetko vážia a spievajú ukrajinské pesničky. Aby to bolo o Ukrajine. Nešlo ani o peniaze. Hlavne som chcela, aby to boli ukrajinské deti, ukrajinskí ľudia, ukrajinská príroda,“ povedala Pasičniková pre BBC.

Umelkyňa nafotila zábery detí v oblečení s tradičným vzorom 15. mája, kedy sa zároveň oslavuje deň ukrajinskej národnej výšivky. Pri fotkách tiež znel popis: „S Ukrajinou v srdci. Ďakujeme ozbrojeným silám Ukrajiny. Sláva Ukrajine!“

Vlastná iniciatíva, ktorá mala slúžiť ako podpora ukrajinskej armády, sa však čoskoro otočila na horor.

Rusi kúpili jej fotky

Anna ako fotografka zarába hlavne tým, že svoju tvorbu predáva do rôznych fotobánk. Podobne tak spravila aj v máji, kedy pár záberov uverejnila na známu platformu Shutterstock. Približne o dva mesiace sa však na diskusnom fóre dozvedela, že jej fotografie sú na billboardoch v okupovaných častiach Ukrajiny.

„Bolo mi z toho zle. Plakala som. Chcela som sériu zmazať, nemať s tým nič spoločné. Ale potom som si to rozmyslela: čo keď to odstránim a potom budem musieť dokazovať, že sú to moje fotografie,“ vysvetľovala Anna pre BBC. Zdôraznila, že keby vedela, že si jej snímky kúpi Rusko, nikdy by ich nepredala.

Na veľkých propagandistických billboardoch sa totiž objavila jej fotografia dvoch malých vysmiatych detí, pričom v pozadí bola doplnená o ruskú trikolóru. Miesto jej plánovaných podporných sloganov tam však žiaril slogan: „Cherson – naveky s Ruskom“ a „Cherson je ruské mesto“.

Rusi to rozbehli vo veľkom

Toto zneužitie detských fotografií na ruskú propagandu sa objavilo na minimálne troch billboardoch v Chersone a okolí. Ruskí okupanti namontovali pútače najneskôr 18. júla 2022, pričom Anna hneď na to rozbehla akciu na odhalenie tohto činu.

Súčasťou jej reakcie bolo aj video, ktoré natočila so synom Jaroslavom a jeho kamarátkou, čím chcela stopercentne dokázať, že deti na fotografii nepodporujú ruskú agresiu ani okupovanie Chersonu.