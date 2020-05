Ruska pózuje s mŕtvym medveďom, ktorého ulovila. Svojich kritikov považuje za nevzdelaných

Samozrejme, vlna kritiky na seba nenechala dlho čakať, mladé dievča si však z toho ťažkú hlavu nerobí. Svojich kritikov otvorene označuje za nevzdelancov.

Ako informuje portál All That Is Interesting, ruská zberateľka trofejí sa na svojom Instagrame bez váhania delí o fotografie, na ktorých pózuje s mŕtvymi zvieratami, vrátane medveďa. Dokonca sa chváli svojimi zručnosťami, vrátane sťahovania zvierat z kože, za čo si 23-ročná Alexandra Tyutcheva vyslúžila poriadnu vlnu kritiky. Niektorí sa jej dokonca vyhrážajú aj smrťou.

Jej najväčším úlovkom bol medveď

Dievča však svoje konanie háji tým, že lovenie zveri chráni inú a zabraňuje drastickému znižovaniu populácie. Dokonca na túto tému píše aj bakalársku prácu a ľudí, ktorí ju kritizujú, označuje za nevzdelaných pokrytcov.

Alexandra chodí na lov so svojim otcom už od 18 rokov a tvrdí, že táto aktivita sa stala neodmysliteľnou súčasťou jej života. Na svojom Instagrame sa okrem fotografií delí aj o články týkajúce sa toho, prečo je lov zvierat prospešný a potrebný. Dodáva, že žiadna časť zo zvieraťa nevyjde nazmar, so svojou rodinou spotrebuje každý kúsok mäsa, kože a dokonca aj rohov. Jej najväčším úlovkom bol medveď hnedý, ktorý vážil takmer 250 kilogramov.