Rusi ako dôkaz výroby špinavej bomby na Ukrajine použili 12 rokov starú fotku zo Slovinska. Vláda vyvrátila ich hoax

Slovinská vláda vyvrátila tvít ruského ministerstva zahraničných vecí, ktoré na sociálnej sieti pripojilo k fotografii zo Slovinska varovanie, že Ukrajina už pripravuje takzvanú špinavú bombu. Vláda v Ľubľani zdôraznila, že snímka je 12 rokov stará, rádioaktívny odpad v Slovinsku je uskladnený bezpečne, je pod dozorom a nepoužíva sa na výrobu žiadnych špinavých bômb. V stredu o tom informovala tlačová agentúra STA.

Jedna z fotografií zverejnených v pondelok na Twitteri ruským ministerstvom zahraničných vecí zachytáva priehľadné plastové vrecia s rádioaktívnym materiálom a s nápisom v slovinčine „radioaktivno“.

Fotografia bola urobená v roku 2010 a je vlastníctvom slovinskej Agentúry pre zaobchádzanie s rádioaktívnym odpadom (ARAO), vysvetlila slovinská vláda v utorok v sérii tvítov. Dodala, že na snímke sú detektory dymu.

„Fotografia bola použitá ako názorný materiál pri prezentácii pre širokú aj odbornú verejnosť. Zachytáva detektory dymu,“ uviedla slovinská vláda v jednom z tvítov. Upozornila, že snímka bola zneužitá a zverejnená bez vedomia ARAO.

Photo, used by the Russian Foreign Ministry in its Twitter post (https://t.co/C9ty3hU3Ef) is an ARAO photo from 2010. pic.twitter.com/1f1DynuvFR

— Slovenian Government (@govSlovenia) October 25, 2022