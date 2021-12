Rozprúdia vašu silvestrovskú párty: 10 najlepších slovných hier, ku ktorým potrebujete maximálne pero a papier

Ak sa chystáte stráviť posledný večer roka v kruhu najbližších či priateľov a hľadáte lepšie aktivity, než sedenie pred televíziou, alebo také, ktoré rozprúdia tú pravú zábavu, máme pre vás niekoľko tipov. Tu je 10 jednoduchých hier, ku ktorým vám stačí papier a pero (v niektorých prípadoch nepotrebujete ani tie) a prinesú vám príjemne strávené chvíle. Niektoré z nich preveria vašu kreativitu, ďalšie možno vytiahnu z vašich spoluhráčov aj tajomstvá či vtipné príhody, na ktoré môžete spoločne zaspomínať.

Nie, tieto hry nie sú určené iba pre mladšie vekové kategórie. Dajú sa totiž jednoducho modifikovať a môžete si ich pravidlá prispôsobiť podľa seba alebo podľa aktuálnej silvestrovskej párty nálady. Že neviete ako? My vám radi poradíme.

Pravda alebo odvaha?

Existuje snáď známejšia párty hra, ako táto? Pravdu a odvahu pozná snáď každý. Hrávajú sa ju deti na základnej škole, aj dospelí, ktorí sa chcú zabaviť, dozvedieť niečo nové o kamarátoch, alebo sa zasmiať na bláznivých úlohách, ktoré si navzájom vymyslia. Pravidlá určite dobre poznáte, no môžeme si ich zopakovať. Hráč, ktorý je práve na rade si môže vybrať – pravdu alebo odvahu. Ak zvolí pravdu, musí odpovedať na otázku, ktorú si môžete vymyslieť podľa toho, čo vás zaujíma, alebo čo by ste chceli, aby váš kamarát priznal pred ostatnými. Ak si vyberie odvahu, musí splniť úlohu, ktorú od vás dostane. V tomto prípade dokonca nebudete potrebovať ani pero a papier a je iba na vás a vami nastavených pravidlách, kam až túto hru necháte zájsť.

Nikdy som…

Opravujeme sa. Až táto je najznámejšou párty hrou, akú poznáme. Mnohí ju tiež určite veľmi dobre poznáte. Jej princíp je ešte jednoduchší, ako pri predošlej. Úlohou hráča je dopovedať vetu z názvu samotnej hry. Napríklad: “Nikdy som… nebol v Bratislave”. Spoluhráči, ktorí v našom hlavnom meste boli, následne musia splniť svoj trest. Často ide o pitie alkoholu, na ktoré vás tu v žiadnom prípade nenavádzame, a preto pripomíname, že existujú aj iné alternatívy. Môžete dopĺňať vety podľa vášho komfortu. Ak patríte so svojimi priateľmi medzi otvorenú skupinu, môžete zájsť do osobných detailov, alebo sa pýtať na konkrétne trápne udalosti, s ktorými sa vám pri hre otvorene môžu priznať a spolu sa na týchto príbehoch pobavíte.

Hádaj, kto som

K tejto hre nepotrebujete žiadnu väčšiu prípravu. Môžete ju hrať aj v prípade, že pri sebe nemáte papier a pero – sú však výhodou. Na malý kúsok papiera napíšete meno reálnej alebo fiktívnej postavy, podáte ho kamarátovi tak, aby všetci ostatní papierik videli, okrem neho. Jeho úlohou je pýtať sa otázky, na ktoré môžete odpovedať iba ÁNO/NIE a pomocou nich musí zistiť, kto je. Aj tu platí, že je iba na vás, kam zájdete so svojou predstavivosťou, či do hry zaradíte aj charaktery filmových postáv alebo dokonca neživé predmety. Vašej kreativite sa medze nekladú. Ak váš spoluhráč dostane na svoju otázku odpoveď NIE, háda ďalší a tak dookola, kým všetci neuhádnu svoju fiktívnu identitu.

Meno, mesto, zviera, vec – edícia Silvester

Túto hru pravdepodobne tiež veľmi dobre poznáte zo svojich detských čias. Je natoľko jednoduchá, že si ju môžete prispôsobiť podľa seba a nálady. Na papier teda nemusíte písať staré známe “meno, mesto,…” ale čokoľvek, čo vás len napadne. Napríklad názov filmu, jedla, pesničky a podobne. Vždy budete mať jedno písmeno, na ktoré musia vaše odpovede v každej kolónke začínať a vyhráva ten, komu sa podarilo vymyslieť najviac odpovedí. Vďaka modifikáciám si môžete zaspomínať na rôzne momenty z vašich životov alebo podľa odpovedí zistiť, čo majú vaši spoluhráči radi.

Skladanie viet

Pri hrách so slovíčkami si môžete zvoliť svoje vlastné pravidlá, ktorými sa budete riadiť. Prinášame niekoľko tipov, ktoré by vás mohli inšpirovať. Napríklad, môžete skladať príbeh zo slov začínajúcich vždy na to isté prímeno. Možno sa to nezdá, ale táto hra vás potrápi viac, než by ste si možno mysleli. Veľmi známa je aj obmena tejto hry, pri ktorej vždy musí nasledujúce slovíčko začínať písmenom, ktorým predchádzajúce končí. Podarí sa vám dať dokopy zmysluplný text?

Kto? Kde? S kým? Čo? Prečo?

K tejto hre si znova pripravte papier a pero a môže sa ísť na to! Princíp je veľmi jednoduchý. Každý z hráčov vyplní jednu kolónku s otázkou a potom papier zahne tak, aby ten ďalší nevidel, čo napísal. Môžete si túto hru tematicky prispôsobiť a zamerať sa na zážitky z vašich spoločných stretnutí alebo takýmto zábavným spôsobom zbilancovať svoj rok. Na záver, keď ste odpovedali na všetky otázky, papierik otvorte a prečítajte si svoj výtvor. Sľubujeme, že neraz sa na svojich vyskladaných vetách zasmejete.

Pantomíma

K tejto hre nepotrebujete žiadne pomôcky alebo si môžete pomôcť papierikmi, na ktoré si napíšete slová, ktoré budete hádať a následne si ich náhodne losovať. Ako už sľubuje samotný názov hry, pôjde o pantomímu, teda vyjadrenie pomocou mimiky, vašich gest alebo celého tela. Jeden z vás bude ukazovať slovo alebo slovné spojenie a ostatní ich musia uhádnuť. Pri tejto hre sa napríklad môžete rozdeliť do dvoch skupín a hrať proti sebe.

Kreslenie

Tu platí úplne rovnaký princíp ako pri predošlej hre, akurát namiesto pantomímy budete kresliť. Svojim spoluhráčom môžete ukázať alebo napísať, z koľkých slov sa skladá vaše slovné spojenie alebo dokonca riekanka či porekadlo a idete na to. Túto hru odporúčame na trénovanie kreativity a predstavivosti.

Hádaj slovo

Táto jednoduchá hra sa stala základom pre viaceré známe kartové hry, tematicky rôzne zamerané. Takže je iba na vás, aké slová zvolíte – či náhodné alebo z konkrétneho okruhu. Vašou úlohou je toto slovo alebo slovné spojenie opísať bez toho, aby ste ho nahlas povedali, použili pri opise jeho základ alebo ho vyslovili v cudzom jazyku. Ak chcete pritvrdiť, zakážte používanie gestikulácie a mimiky.

Šibenica

Šibenica, nazývaná aj Obesenec, je ďalšou z obľúbených slovných hier, ktoré pravdepodobne poznáte zo svojich školských čias. Jeden z hráčov vymyslí slovo, slovné spojenie alebo celú vetu a na papier naznačí, z koľkých písmen sa skladajú. Ostatní hádajú po jednom písmenku, ktoré, ak je správne, je doplnené. Ale pozor! Majú iba obmedzený počet pokusov. Buď tým, že nakreslíte celého obesenca alebo si môžete určiť, koľkokrát môžu spoluhráči písmenko neuhádnuť. Ak tento limit prekročia a nedokážu odhaliť hľadaný výraz, prehrali a víťazom hry sa stávate vy.