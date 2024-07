Rozlúčte sa s horúčavami, prichádza výrazná zmena. Ochladí sa aj o 15 °C, búrky nás dnes čakajú najmä v týchto lokalitách

Slovensko posledný týždeň zažíva pomerne horúce počasie, ktoré vyvrcholilo víkendovými teplotami. To sa však oddnes mení, pretože na naše územie sa presúva studený front, píše iMeteo.

Počasie sa bude postupne od západu ochladzovať a horúčavy tak nateraz končia. „Cez naše územie postupuje smerom k východu studený front, ktorý už v noci priniesol výrazné búrky. Tie však ešte neskončia. Počas pondelka sa očakáva ďalšia vlna,“ dodáva portál.

Bude chladnejšie

Dnešok má byť zo začiatku pokojný, no neskôr sa vrátia búrky. Tie by sa mali objaviť už okolo 12:00, najmä na východe nášho územia. Nemali by byť ale nebezpečné a prinesú len výraznejšie zrážky. Treba však rátať s citeľným ochladením. Oproti včerajšku sa ochladí o 10 až 15 °C. Najvyššie denné teploty sa budú pohybovať od 22 do 27 °C a podobne na tom budú aj ďalšie dni.

Po včerajších búrkach pritom stúpli hladiny viacerých riek na Kysuciach, a to až k povodňovým stupňom. „Rieka Kysuca prechádzajúca Čadcou dokonca dosiahla 2. SPA. Hladina rieky z pôvodných 17 cm za krátku chvíľu stúpla až na 233 cm, čo je extrém. Nechýbalo veľa, približne 15 cm, a rieka by dosiahla 3.SPA,“ píše iMeteo. Hladiny riek sa však už, našťastie, upokojujú a klesajú.

Výstraha druhého stupňa však platí od 11.00 do 21.00 h v celom Košickom a vo väčšine Prešovského kraja. Meteorológovia upozorňujú, že sa tam môžu vyskytnúť silné búrky spojené s prudkým lejakom s intenzitou 30 až 50 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra 70 až 110 kilometrov za hodinu a s krúpami o priemere dva centimetre. V okresoch Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa platí výstraha pred búrkami prvého stupňa.