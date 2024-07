Prezident Pellegrini podpísal zákon o zrušení RTVS. Ignoroval tak názory zamestnancov, zákon je oddnes účinným

Prezident SR Peter Pellegrini v nedeľu podpísal zákon o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR). Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Kancelárie prezidenta SR.

Zákon už vyšiel v Zbierke zákonov

Pellegrini vopred avizoval, že pokiaľ v zákone nevzhliadne rozpor s ústavou alebo zásah do slobody slova, je pripravený ho podpísať. „Nebudem podliehať mediálnym tlakom ani emóciám, ktoré situácia v Rozhlase a televízii Slovenska (RTVS) vyvoláva, a budem posudzovať výlučne text zákona,“ uviedol. Prezident pritom pôvodne tvrdil, že zákon podpíše až budúci, čiže tento týždeň. To by však do 1. júla nestihol vyjsť v Zbierke zákonov a byť účinný oddnes.

RTVS sa zmení na STVR. Riaditeľa má voliť deväťčlenná rada so štyrmi nominantmi ministerstva kultúry. Poradným orgánom rady má byť deväťčlenná etická komisia. Zákon je účinný od 1. júla. Dňom účinnosti zákona má zaniknúť funkcia súčasného šéfa RTVS Ľuboša Machaja aj mandát členov súčasnej Rady RTVS.