Rozhovor, ktorý mu zmenil život: Predstaviteľ Nevilla Longbottoma sa podelil o úžasný moment s Alanom Rickmanom

Jeho kolegovia, ale aj fanúšikova však na neho neustál myslia. Dôkazom je príbeh, o ktorý sa nedávno podelil Matthew Lewis. Ten si v slávnej sérii Harry Potter zahral Nevilla Longbottoma. Hereckí kolegovia vďaka Rickmanovi uverili, že kúzlo existuje aj v skutočnom živote.

Na Rickmana všetci spomínajú v dobrom

Kto by nepoznal milého a občas popleteného Nevilla Longbottoma. Herec Matthew Lewis na scéne takpovediac vyrastal, vo filmoch Harry Potter hral od roku 2001 až do roku 2011. Postava Nevilla však podľa portálu Screenrant najviac vynikla v piatej časti Harry Potter a Fénixov rád. Práve v nej sa totiž dozvedáme viac o Nevillovom živote. V poslednej časti série, Harry Potter a Dary smrti II, sa zas z Nevilla stáva hrdina, ktorý zničil Voldemortov posledný horcrux, hada Nagini.

Po dokončení filmovej série Lewis priznal, že podobne ako jeho kolegovia, aj on bol frustrovaný. Do pamäti filmových fanúšikov sa totiž zapísal ako Neville Longbottom a po ukončení série bolo náročné presadiť sa v iných filmoch. Priznal, že aj keď je za rolu Nevilla vďačný, akosi sa z nej nedokáže vymaniť. Podobné vyjadrenia sme v minulosti mohli počuť aj od jeho hereckých kolegov, Daniela Radcliffa a Ruperta Grinta.

Lewis dodáva, že je sklamaný z toho, že Nevilla Longbottoma hral naposledy pred 10 rokmi, ľudia ho však stále vidia len ako túto postavu. Herec však dodáva, že takmer prepásol príležitosť získať cenné skúsenosti od Alana Rickmana len preto, lebo bol príliš hanblivý a bál sa ho osloviť. Napokon však pozbieral odvahu a v posledný deň Rickmanovho natáčania mu zaklopal na dvere prívesu.

Dokázal, že kúzlo existuje aj v skutočnom živote

V rozhovore pre podcast Inside of You with Michael Rosenbaum Lewis priznal, ako veľmi mu pomohlo, keď mu Rickman takpovediac prehovoril do duše: „Šiel som k jeho prívesu a povedal som mu, že bolo skvelé pracovať s ním po celý ten čas.“ Lewis priznal, že bol Rickmanovi nesmierne vďačný za to, že za celých 10 rokov natáčania na neho ani jediný raz nekričal a nikdy s ním nezaobchádzal ako s menejcenným. Na to ho Rickman pozval na čaj a diskutoval s ním o tom, aké má Lewis plány do budúcnosti.

Lewis priznáva, že toto bol pre neho vzácny moment, ktorý sa už nikdy so žiadnym hercom nezopakoval. Rickman mal srdce zo zlata, aj keď na obrazovkách sme ho videli ako nepríjemného a temného profesora.

O Rickmanovi sa pozitívne vyjadril aj Daniel Radcliffe. Ten sa v predchádzajúcom rozhovore vyjadril, že priateľstvo s Rickmanom zásadne ovplyvnilo jeho hereckú kariéru. Zdá sa teda, že Alan Rickman dokázal, že kúzlo existuje aj v skutočnom živote, je ním láskavosť.