Rozhodnutie speváčky Adele všetkých šokovalo. Jej snúbenec o ňom nemá ani potuchy, toto plánuje spraviť s ich domom

Nie je to tak dávno, čo sme vás v článku informovali, že obľúbená speváčka nemá žiadne ďalšie plány, čo sa týka hudby. Priznala totiž, že si po koncertoch, ktoré v súčasnosti prebiehajú, plánuje dať pauzu a venovať sa iným veciam než je spev a skladanie piesní. Teraz odhalila jednu z nich, ktorá mnohých prekvapí.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje portál Mirror, speváčka Adele plánuje na konci svojho pôsobenia v Las Vegas zachrániť veľa mačiek. Dúfa totiž, že sa stane „núdzovou náhradnou mačacou mamou“, a keďže si to môže dovoliť, plánuje to spraviť naozaj veľkolepým spôsobom. 36-ročná Adele, ktorá je zasnúbená so 43-ročným športovým agentom Richom Paulom, totiž prezradila, že v ich dome buduje chovnú stanicu pre mačky.

Najradšej by to robila na plný úväzok

Speváčka o svojom nápade informovala naozaj veľkolepo. „Rozhodne sa stanem núdzovou pestúnskou, mačacou mamou, keď sa presťahujem do svojho nového domu,“ prezradila tento týždeň svojim fanúšikom na pódiu a pokračovala: „Vytvorila som si miestnosť, o ktorej môj snúbenec ani nevie, že existuje, a do steny nechám zabudovať množstvo prepraviek so všetkými potrebami. Nikdy sa o tom nedozvie… ale teraz by mohol, pretože som to povedala na pódiu. S radosťou by som to robila na plný úväzok.“

Adele, ktorá je mamou 12-ročného syna Angela, sa už ujala niekoľkých zachránených mačiek – vrátane jednej menom Fella Hadid, ktorá dostala meno po modelke Belle Hadid.

Zatiaľ nie je známe, v ktorom dome túto špeciálnu miestnosť plánuje vytvoriť, keďže speváčka vlastní niekoľko nehnuteľností, a to ako v Spojenom kráľovstve, tak aj v USA. V roku 2022 napríklad kúpila sídlo Sylvestra Stalloneho s 8 spálňami a 12 kúpeľňami a na rekonštrukciu, vrátane pridania garáže pre päť áut a protipožiarnej strechy, vynakladá milióny.