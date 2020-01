Rolls-Royce plánuje v Anglicku postaviť až 15 minireaktorov. Jeden sa zmestí na kamión

Aj keď sa nám spoločnosť Rolls-Royce spája najmä s luxusnými autami či s výrobou leteckých motorov, táto firma má oveľa širší záber. Zaujíma sa aj o jadrovú energetiku a stavbu reaktorov. Najnovšie predstavila svoju víziu, ktorú chce uskutočniť do konca tohto desaťročia. V Spojenom Kráľovstve plánuje postaviť 15 malých modulárnych reaktorov s výkonom 440 MW.

Budúcnosť v malých reaktoroch

Koncept minireaktorov sa zdá byť stále viac a viac populárny. Pred vyše mesiacom sme vás informovali o malých reaktoroch spoločnosti NuScale, ktorá ich do roku 2026 chce postaviť 12. Výhody malých reaktorov je viacero. Dajú sa ľahko a efektívne prepravovať, teda nemusia sa budovať na mieste, kde sa plánuje jadrová elektráreň postaviť. Riešenie problémov s nimi sa dá takisto riešiť efektívne, keďže sú malé a tak ľahko prístupnejšie.

Malé reaktory Rolls-Royce

Ako uvádza portál New Atlas, Paul Stein, hlavný technologický riaditeľ spoločnosti Rolls-Royce, plánujú do roku 2029 postaviť 15 malých modulárnyych reaktorov s výkonom 440 MW. Tie by mali byť vyrábané čiastočne z prefabrikátov a na linkách. Ich veľkou výhodou bude kompaktnosť a bude možné ich prepraviť na nákladnom aute.

Ich životnosť predpovedajú na 60 rokov a chcú ich následne inštalovať na tzv. hnedých poliach, čo sú staré priemyselné parky, ideálne by to mali byť bývalé jadrové elektrárne. To by značne znížilo náklady, keďže reaktor, samozrejme, potrebuje mať vybudované ďalšie časti, ako je turbína, ktorá bude elektrinu generovať a takisto zabezpečený prívod vody.

Rolls-Royce pri výrobe reaktora nestavia na vlastných a nových dizajnoch, ale používa zdokonalenú a už overenú technológiu tlakovodných reaktorov PWR.

Veľký prínos ekonomike

Rolls-Royce uvádza, že stavanie malých reaktorov bude mať veľký prínos pre britskú ekonomiku. Do roku 2050 by mala tak vďaka reaktorom získať približne 62 miliárd eur a na exporte až takmer 300 miliárd eur. Stavba reaktorov by mala vytvoriť až 40-tisíc pracovných miest.