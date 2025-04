Rodinnú dovolenku treba riešiť včas: Ak sa nebudete držať týchto rád, môže skončiť katastrofou

Rodinná dovolenka je pre mnohých z nás vrcholom leta. No ak sa na ňu vydáte s deťmi, z príprav sa ľahko môže stať logistická výzva. Na čo všetko myslieť pri výbere destinácie, aký hotel zvoliť a ako sa vyhnúť zbytočným komplikáciám? Oslovili sme dve cestovné kancelárie, ktoré ponúkajú zájazdy pre rodiny s deťmi.

Pri výbere ideálnej dovolenky s deťmi je dôležité množstvo faktorov – od dopravy, cez služby hotela až po aktivity pre deti. „Rodiny s deťmi sú jednou z kľúčových skupín klientov, ktorá s nami lieta na dovolenku. Faktorov, ktoré pri výbere dovolenky hrajú rolu, je celý rad,“ hovorí Jan Bezděk z DER Touristik SK (Fischer, Kartago).

Eleonóra Fedorová, riaditeľka CK Satur dopĺňa, že najdôležitejšia je bezpečnosť destinácie a kvalitná zdravotná starostlivosť, najmä pri exotike. „Pri plánovaní rodinnej dovolenky je kľúčové zvážiť bezpečnosť destinácie, do ktorej chceme vycestovať. Prihliadať by sa malo aj na kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti, čo je obzvlášť dôležité pri cestovaní do exotických krajín.“

Do akej krajiny ísť s deťmi či tínedžermi?

Pri výbere destinácie záleží aj na veku detí. Pre rodiny s menšími deťmi sú ideálne kratšie lety a hotely s bohatým detským programom. „Rodiny s deťmi najčastejšie volia hotely s detským klubom, kde sú animátori, ktorí sa počas dňa môžu deťom postarať o zábavný program,“ vysvetľuje Bezděk. Tieto hotely ponúkajú aj detské bazény, tobogany či ihriská.

Fedorová ako vhodné európske destinácie spomína Turecko, Rodos, Cyprus, ale aj stále obľúbené Chorvátsko. „V rámci Európy sú veľmi obľúbené destinácie ako Turecko, Rodos či Cyprus, kde sa nachádzajú hotely s výborným vybavením pre deti, akvaparkmi, kvalitnými all inclusive službami a pozvoľným vstupom do mora.“

Pre tínedžerov sú zas atraktívne kombinácie oddychu a poznávania. „Rodiny so staršími deťmi alebo tínedžermi často vyhľadávajú kombináciu oddychu a poznávania. Aj preto sme v CK Satur rozšírili ponuku o niekoľko poznávacích zájazdov prispôsobených pre rodiny s deťmi – ide o zábavnú aj náučnú formu spoznávania sveta.“

Ubytovanie – viac ako len pohodlná posteľ

Ideálny hotel pre rodiny musí ponúknuť viac ako len pohodlné lôžka. „Tento typ hotelov je vždy vybavený pre deti, nájdeme tu detské bazény, kĺzačky, tobogany, detské ihriská a ďalšie zázemie,“ vysvetľuje Bezděk.

Fedorová dodáva, že dôležité sú aj priestranné rodinné izby a all inclusive služby. „Rodiny s deťmi určite ocenia hotely, ktoré ponúkajú priestranné rodinné izby, all inclusive služby a kvalitné animačné programy so slovenskými animátormi.“

Poistenie – nevyhnutnosť, na ktorú nezabudnite

Na dovolenku s deťmi sa treba poistiť dôkladne. „Poistenie by malo byť súčasťou každej dovolenky, ale o tej rodinnej s deťmi to možno platí dvojnásobne,“ hovorí Bezděk. Okrem storna zájazdu kryje aj liečbu v destinácii, napríklad v súkromných ambulanciách.

Fedorová dodáva, že výber poistenia závisí od destinácie a plánovaných aktivít. „Existujú rôzne balíky, od základných po rozšírené, a výber závisí od destinácie, veku účastníkov a plánovaných aktivít. S výberom vhodného krytia klientom radi pomôžu naši odborní predajcovia pri kúpe zájazdu.“ Viac o poistení pred dovolenkou sme podrobnejšie písali v tomto článku.

Exotika alebo Európa?

Čoraz viac rodín sa nebojí ani vzdialenejších krajín. „Cestovanie s deťmi do exotických destinácií je v poslednej dobe čoraz častejšie a ak človek cestuje s cestovnou kanceláriou, nie je sa čoho obávať,“ vysvetľuje Bezděk. Podľa neho dnes už aj Vietnam alebo Dominikánska republika ponúkajú služby na úrovni Európy.

Fedorová však upozorňuje na časový posun. „Ak rodina cestuje do exotiky, dôležitým faktorom je aj časový posun, ktorý v prípade, že je výrazný, môže deťom spôsobovať komplikácie. Odporúčame časový posun do 3 max. 4 hodín.“ Ako skvelý kompromis odporúča Omán, ktorý je dostupný priamym letom a patrí medzi najbezpečnejšie krajiny sveta.

Rodinná dovolenka nemusí byť stresom, ak si ju naplánujete včas a s rozumom. Najdôležitejšie je, aby sa všetci členovia rodiny – od najmenších po tínedžerov – cítili bezpečne, pohodlne a mali dostatok zábavy. A ak sa rozhodnete spoľahnúť na cestovnú kanceláriu, ušetríte si nielen nervy, ale často aj peniaze.