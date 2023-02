Rodičia nechceli dieťaťu kúpiť letenku. Zámerne ho nechali na letisku, do lietadla chceli nastúpiť bez neho

Pre nejedného rodiča je cesta lietadlom s malým dieťaťom poriadne stresujúca. Táto dvojica sa ale rozhodla vyriešiť problém po svojom. Dieťaťu odmietli kúpiť letenku a rozhodli sa nastúpiť do lietadla bez neho.

Nechceli kupovať letenku pre dieťa

Ako informuje LADbible, dvojica nechala svoje dieťa opustené na letisku po tom, čo sa dozvedeli, že mu musia kúpiť letenku. Pár mal v pláne Ryanairom cestovať z Tel Avivu do Bruselu, no mysleli si, že pre malé dieťa letenku kupovať nemusia. Namiesto toho, aby svoj let preplánovali a letenku dokúpili, dvojica sa rozhodla, že poletí bez dieťaťa.

Počas toho, ako rodina prechádzala cez pasovú kontrolu, zdalo sa, že je dieťa usadené v kočíku. Zamestnanci letiska si ale všimli, o čo sa rodičia práve pokúšajú a zalarmovali políciu. Tá ich odviedla na výsluch.

Prípad už má v rukách polícia

Všetci svedkovia, ktorí udalosť videli, boli absolútne zhrození a šokovaní. Nedokázali uveriť tomu, že by bol tohto niekto schopný. Izraelské letisko informovalo, že dvojica dorazila k terminálu neskoro po tom, čo bol odbavovací pult už zatvorený.

Napriek tomu sa ale pokúsili dostať do lietadla a aby si to uľahčili, jednoducho nechali svoje dieťa na dopravnom páse. Prípad je už v rukách polície.