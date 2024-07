Robot mal prvýkrát v histórii spáchať samovraždu. Dohnať ho k nej mala depresia z práce, odborníci majú iný názor

Žijeme v dobe, kedy roboty dokážu vykonávať už neuveriteľné množstvo funkcií. Neraz sa diskutuje o tom, kam to až môže zájsť. Zdá sa ale, že aj roboty majú svoje hranice. Prvýkrát v histórii bol totiž zaznamenaný incident, kedy si robot „siahol na život“ následkom pracovných povinností.

Ako informuje web Science Times, v Južnej Kórei došlo k udalosti, ktorá všetkých prekvapila. Prvýkrát v histórii spáchal samovraždu robot. Kyborga našli „mŕtveho“ po tom, ako sa vrhol zo schodiska. Juhokórejská mestská rada jeho „úmrtie“ ohlásila 26. júna. Pred incidentom jeden z úradníkov videl robota krúžiť dookola na jednom mieste.

A robot civil servant employed by the Gumi City Council in #SouthKorea was discovered unresponsive after an apparent fall down a flight of stairs.

The incident has left the local community mourning what is being referred to as the country’s first robot suicide

