Richard Sulík sa dal zaočkovať 1. dávkou vakcíny. Slová Matoviča na adresu Kolíkovej sú vraj na trestné oznámenie

Slová bývalého premiéra Igora Matoviča na adresu Márie Kolíkovej, ktoré uviedol v rozhovore pre Aktuality, sú podľa Richarda Sulíka na trestné oznámenie. Uviedol to v relácii rádia Expres Braňo Závodzký naživo. Slová o tom, že je podvodníčka totiž prekročili hranicu.

„Nehovorím, že ja na jej mieste by som to určite spravil, možno by som nad tým mávol rukou. Ale chcem konštatovať, že tu už bola prekročená akási hranica politického boja a koaličného partnera nazývať podvodníkom, je trochu príliš,” podotkol.

SaS bude zároveň rešpektovať výsledky referenda, ak sa uskutoční. O otázke má ešte rozhodovať Ústavný súd, na ktorý sa obrátila prezidentka Slovenskej republiky. Čo sa týka ďalších volieb, Richard Sulík chce byť aj naďalej lídrom kandidátky. V poslednom prieskume agentúry Focus pre TV Markíza, ktorý sa konal od 2. do 9. júna na vzorke 1011 respondentov sa ukázalo, že predseda SaS Richard Sulík má dôveryhodnosť 34 percent.

Richard Sulík je zaočkovaný

Richard Sulík tiež v relácii potvrdil, že sa nechal zaočkovať prvou dávkou vakcíny Pfizer, chystá sa aj na druhú. Na otázku, prečo sa dal očkovať až teraz dlhodobo odpovedá, že sa nechcel predbiehať.

Výrazne väčšia sloboda v odpisovaní a aj obmedzenie zamestnávania pracovníkov zo zahraničia v regiónoch, kde je viac ako 5-percentná nezamestnanosť. To sú dve z 12 pokrízových opatrení, ktoré plánuje predstaviť koaličná strana Sloboda a Solidarita už tento štvrtok.

Ako dodal, základné kontúry daňovo-odvodovej reformy zatiaľ z Ministerstva financií SR nedostali. „Daňovo-odvodová reforma je v takom mŕtvom stave, čo sa týka prijímacieho procesu,” skonštatoval Sulík. Zároveň potvrdil, že on osobne by bol za zníženie DPH pre gastro sektor.

Minister hospodárstva Richard Sulík je za prísne stráženie hraníc. Podľa neho by na hraničných príchodoch mali byť mobilné odberné miesta a treba využívať aj štátnu či domácu karanténu. Šéf koaličnej strany Sloboda a Solidarita pritom priznal, že tento rok má naplánovanú týždňovú dovolenku v Chorvátsku.

Minister Slovákov vyzval, aby sa dali zaočkovať. On sám pritom nie je za schválenie finančného ohodnotenia za očkovanie. Podľa neho treba najprv využiť všetky iné možnosti, a teda zaočkovať všetkých, ktorí su v čakárni a potom spustiť kampaň a robiť osvetu. „Najlepšie by bolo tým ľudom vysvetliť, že to robia pre svoje zdravie,” uviedol.